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Улица в Буче превратилась в "кладбище" для уничтоженной вражеской техники РФ (фото)

Новина українською →
Буча, Среда 02 марта 2022 10:15
Улица в Буче превратилась в "кладбище" для уничтоженной вражеской техники РФ (фото) Фото: уничтожена российская военная техника лежит под Киевом (t.me/Pravda_Gerashchenkо)
Автор: Светлана Мащенко

Одна из улиц города Буча, что на северо-западе от Киева, превратилась в самое настоящее кладбище для вражеской техники ВС Российской Федерации.

Показательным кадром поделился советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Именно так сейчас выглядит Буча:

Интересно, что за уничтоженную вражескую технику в некоторых городах Украины обещают платить. Так, в Николаеве за сожженный танк местный олигарх сказал, что будет выдавать по тысяче долларов.

А мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил о премиях за уничтоженную вражескую технику и оккупантов. За сожженный БТР - 150 тыс. грн, БМП - 200 000, танк - 250 000, пленные или убитые рашистско-фашистские оккупанты - 300 долларов за каждого.

Ранее мы писали, что огромная колонна техники оккупантов с буквой Z выстроилась на улице Мелитополя.

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