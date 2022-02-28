Огромная колонна техники оккупантов с буквой Z выстроилась на улице Мелитополя (видео)
На видео, снятое жителями Мелитополя Запорожской области, попала бесконечная колонна техники оккупантов, которая была маркирована буквой Z.
Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
На кадрах видно, что к колонне входят как машины для перевозки военных, так и обслуживающая техника.
То, что уместилось в кадр автора видео - около двадцати автомобилей. Сколько их там на самом деле - не сообщается.
Напомним, что еще в первый день вторжения, советник ОП Алексей Арестович заявил, что в ходе нападения России на Украину медленно развивается наступление на Херсон и Мелитополь. Но украинские войска готовы осуществлять сопротивление.
Ранее мы писали, что украинцы голыми руками останавливают танки на улицах, а также забрасывают российские военные автомобили коктейлями "Молотова".