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Вулиця в Бучі перетворилася на "цвинтар" для знищеної ворожої техніки РФ (фото)

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Буча, Середа 02 березня 2022 10:15
Вулиця в Бучі перетворилася на "цвинтар" для знищеної ворожої техніки РФ (фото) Фото: Знищена російська воєнна техніка лежить під Києвом (t.me/Pravda_Gerashchenkо)
Автор: Світлана Мащенко

Одна з вулиць міста Буча, що на північному заході від Києва, перетворилася на справжнісінький цвинтар для ворожої техніки ЗС Російської Федерації.

Показовим кадром поділився радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Саме так зараз виглядає Буча:

Цікаво, що за знищену ворожу техніку в деяких містах України обіцяють платити. Так, в Миколаєві за спалений танк місцевий олігарх сказав, що видаватиме по тисячі доларів.

А мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив про премії за знищену ворожу техніку та окупантів. За спалений БТР - 150 тис. грн, БМП - 200 000, танк - 250 000, полонені або вбиті рашистсько-фашистські окупанти - 300 доларів за кожного.

Раніше ми писали, що величезна колона техніки окупантів з літерою Z вишукувалася на вулиці Мелітополя.

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