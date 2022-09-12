ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Уличный музыкант из Украины покорил сердца европейцев: видео, от которого набегают слезы

Новина українською →
Польша, Понедельник 12 сентября 2022 17:00
Уличный музыкант из Украины покорил сердца европейцев: видео, от которого набегают слезы Евгений Пельтек (коллаж: Styler)
Автор: Styler

Украинец Евгений Пельтек, которого вы могли видеть на улицах своего города, покорил судей и зрителей польского шоу Голос, 13-й сезон которого стартовал на местном телевидении.

Во время "слепых прослушиваний" Mr.Peltek (сценическое имя Евгения) захватил тренеров проекта исполнением песни It's Hard To Get Around The Wind Алекса Тернера и развернул к себе все четыре кресла!

Звездные судьи Марек Пекарчик, Юстина Стечковска, Малгожата Усциловска (Lanberry), а также Томаш Лях и Александр Мильвив-Барон из группы Afromental не сдерживали своей заинтересованности пением Евгения с первых секунд выступления.

А потом все присоединились к нему на сцене, чтобы вместе спеть Knockin' On Heaven's Door Боба Дилана в версии Guns N' Roses.

Уличный музыкант из Украины покорил сердца европейцев: видео, от которого набегают слезы

Евгений покорил сердца поляков (фото: instagram.com/mr.peltek)

"У вас есть все, что вам нужно", - сказал украинцу Мильвив-Барон.

К слову, свой дальнейший путь в Голосе Польши Евгений продолжит в составе команды певицы Lanberry.

Уличный музыкант из Украины покорил сердца европейцев: видео, от которого набегают слезы

Евгений Пельтек попал в команду Lanberry (фото: instagram.com/mr.peltek)

А на будущее талантливый украинец имеет амбициозные планы: выпустить авторский альбом, устраивать концерты в Европе, собирать средства на помощь Украине и нести нашу культуру всему миру.

Уличный музыкант из Украины покорил сердца европейцев: видео, от которого набегают слезы

Евгений Пельтек (фото: instagram.com/mr.peltek)

Что мы знаем о Mr.Peltek

Евгений родился в Болград Одесской области.

Уличный музыкант из Украины покорил сердца европейцев: видео, от которого набегают слезы

Mr.Peltek (фото: instagram.com/mr.peltek)

Последние 6 лет Пельтек пишет собственные песни в стиле инди-поп и инди-рок.

С гитарой он уже объездил всю Украину и 12 стран Европы.

Уличный музыкант из Украины покорил сердца европейцев: видео, от которого набегают слезы

Mr.Peltek (фото: instagram.com/mr.peltek)

В визитке для польского телешоу музыкант заявил, что хочет принять в нем участие, потому что считает Польшу братской страной.

А также напомнил миру, что сейчас каждый украинец живет под прицелом российских ракет и что об этом не стоит забывать.

Уличный музыкант из Украины покорил сердца европейцев: видео, от которого набегают слезы

Mr.Peltek (фото: instagram.com/mr.peltek)

"Мы имеем важную миссию: говорить везде о войне и подчеркивать, что Украине нужна помощь. Сейчас я живу в Ивано-Франковске и пою там вместе со своей девушкой. 30 процентов от заработка с улиц мы жертвуем украинской армии, стараемся помогать как можем", - сказал музыкант журналистам телепроекта.

Ранее мы писали, что россияне хотели сорвать концерт Поляковой в Израиле, когда она говорила о Мариуполе.

Также смотрите очаровательные фото со свадьбы племянницы Юрия Горбунова, которая вышла замуж за военного ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Голос країни
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь