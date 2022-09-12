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Россияне хотели сорвать концерт Поляковой в Израиле, когда она говорила о Мариуполе (видео)

Новина українською →
Израиль, Понедельник 12 сентября 2022 14:52
Россияне хотели сорвать концерт Поляковой в Израиле, когда она говорила о Мариуполе (видео) Оля Полякова рассказала о неадекватных россиянах на концерте (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что россияне пытались сорвать ее концерт в Ашдоде, Израиль. Во время благотворительного выступления звезда рассказывала истории о войне в Украине.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

В частности, певица поделилась, что носит на руке браслет, который ей подарила девочка из Мариуполя.

По словам звезды, маленькая украинка вместе с родителями находилась в драмтеатре, когда туда попала российская ракета. Девушка с семьей выжила. Поэтому когда ребенок увидел свою любимую певицу, то подарил ей браслет, который плела в подвале.

Россияне хотели сорвать концерт Поляковой в Израиле, когда она говорила о Мариуполе (видео)Оля Полякова рассказала, что россияне хотели сорвать ее концерт в Израиле

Тогда Оля пообещала, что снимет его только после победы Украины.

Однако во время рассказа щемящей истории произошел инцидент, на который певица обратила внимание со сцены. Кому-то из присутствующих зрителей не понравилась правда о вторжении России в Украину.

"Когда произошло российское вторжение в Украину, все были страшно напуганы, разбиты... Это что такое? Кто не знает этой информации? Украинцы, вы здесь?" - написала певица.

По словам Поляковой, несмотря на попытку сорвать ее концерт со стороны нескольких сторонников Путина, на концерте она почувствовала невероятную поддержку Украины от зрителей

Ранее мы сообщали, что Оля Полякова сожгла свой кокошник и сделала это в мистический образ.

Также певица рассказывала, почему так много разводов во время войны.

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Оля Полякова
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