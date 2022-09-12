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Вуличний музикант з України підкорив серця європейців: відео, від якого навертаються сльози

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Польща, Понеділок 12 вересня 2022 17:00
Вуличний музикант з України підкорив серця європейців: відео, від якого навертаються сльози Євген Пельтек (колаж: Styler)
Автор: Styler

Українець Євген Пельтек, якого ви могли бачити на вулицях свого міста, підкорив суддів і глядачів польського шоу Голос, 13-й сезон якого стартував на місцевому телебаченні нещодавно.

Під час "сліпих прослуховувань" Mr.Peltek (сценічне ім'я Євгена) захопив тренерів проєкту виконанням пісні It's Hard To Get Around The Wind Алекса Тернера і розвернув до себе усі чотири крісла!

Зіркові судді Марек Пекарчик, Юстина Стечковська, Малгожата Усциловська (Lanberry), а також Томаш Лях і Олександр Мільвів-Барон із гурту Afromental не стримували своєї зацікавленості співом Євгена з перших секунд виступу.

А потім усі приєдналися до нього на сцені, щоб разом заспівати Knockin' On Heaven's Door Боба Ділана у версії Guns N' Roses.

Вуличний музикант з України підкорив серця європейців: відео, від якого навертаються сльози

Євген підкорив серця поляків (фото: instagram.com/mr.peltek)

"У вас є все, що вам потрібно", - сказав українцю Мільвів-Барон.

До слова, свій подальший шлях у Голосі Польщі Євген продовжить у складі команди співачки Lanberry.

Вуличний музикант з України підкорив серця європейців: відео, від якого навертаються сльози

Євген Пельтек потрапив у команду Lanberry (фото: instagram.com/mr.peltek)

А на майбутнє талановитий українець має амбітні плани: випустити авторський альбом, влаштовувати концерти в Європі, збирати кошти на допомогу Україні і нести нашу культуру всьому світові.

Вуличний музикант з України підкорив серця європейців: відео, від якого навертаються сльози

Євген Пельтек (фото: instagram.com/mr.peltek)

Що ми знаємо про Mr.Peltek

Євген народився у Болград Одеської області.

Вуличний музикант з України підкорив серця європейців: відео, від якого навертаються сльози

Mr.Peltek (фото: instagram.com/mr.peltek)

Останні 6 років Пельтек пише власні пісні у стилі інді-поп та інді-рок.

З гітарою він вже об’їздив всю Україну та 12 країн Європи.

Вуличний музикант з України підкорив серця європейців: відео, від якого навертаються сльози

Mr.Peltek (фото: instagram.com/mr.peltek)

У візитці для польського телешоу музикант заявив, що хоче взяти в ньому участь, бо вважає Польщу братерською країною.

А також нагадав світу, що зараз кожен українець живе під прицілом російських ракет і що про це не варто забувати.

Вуличний музикант з України підкорив серця європейців: відео, від якого навертаються сльози

Mr.Peltek (фото: instagram.com/mr.peltek)

"Ми маємо важливу місію: говорити всюди про війну та наголошувати, що Україні потрібна допомога. Зараз я живу в Івано-Франківську і співаю там разом зі своєю дівчиною. 30 відсотків від заробітку з вулиць ми жертвуємо українській армії, намагаємось допомагати як можемо", - сказав музикант журналістам телепроєкту.

Раніше ми писали, що росіяни хотіли зірвати концерт Полякової в Ізраїлі, коли вона говорила про Маріуполь.

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