Вышла замуж за воина ВСУ: Горбунов показал чувственные фото со свадьбы племянницы

Украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов поделился радостной новостью, которая произошла в его семье.На днях он выдал замуж свою племянницу Наталью.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram .

В частности, праздник влюбленные устроили в городе Стрый Львовской области.

Как рассказал ведущий, свадьба должна была состояться 26 февраля. Однако сыграть его в теплом семейном кругу удалось сейчас - когда жениху Натальи Владимиру, который служит в ВСУ, на несколько дней дали отпуск.

"Сегодня, на фоне таких позитивных и обнадеживающих новостей с фронта, очень приятная новость произошла в нашей семье! Вышла замуж и обвенчалась моя племянница Наталья! В очень узком кругу родственников, мы все же отпраздновали рождение новой украинской семьи!"- рассказал Горбунов.

Также он опубликовал фотографии по свадьбе, где позирует с новоиспеченными супругами.

В комментариях под фото коллеги продюсера поздравляют молодят и желают им счастья и мира.

Юрий Горбунов выдал замуж красавицу-племянницу (instagram.com/gorbunovyuriy)