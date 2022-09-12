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Вышла замуж за воина ВСУ: Горбунов показал чувственные фото со свадьбы племянницы

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Львовская область, Понедельник 12 сентября 2022 15:53
Вышла замуж за воина ВСУ: Горбунов показал чувственные фото со свадьбы племянницы Юрий Горбунов показал фото со свадьбы племянницы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов поделился радостной новостью, которая произошла в его семье.На днях он выдал замуж свою племянницу Наталью.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

В частности, праздник влюбленные устроили в городе Стрый Львовской области.

Как рассказал ведущий, свадьба должна была состояться 26 февраля. Однако сыграть его в теплом семейном кругу удалось сейчас - когда жениху Натальи Владимиру, который служит в ВСУ, на несколько дней дали отпуск.

"Сегодня, на фоне таких позитивных и обнадеживающих новостей с фронта, очень приятная новость произошла в нашей семье! Вышла замуж и обвенчалась моя племянница Наталья! В очень узком кругу родственников, мы все же отпраздновали рождение новой украинской семьи!"- рассказал Горбунов.

Также он опубликовал фотографии по свадьбе, где позирует с новоиспеченными супругами.

В комментариях под фото коллеги продюсера поздравляют молодят и желают им счастья и мира.

Вышла замуж за воина ВСУ: Горбунов показал чувственные фото со свадьбы племянницыВышла замуж за воина ВСУ: Горбунов показал чувственные фото со свадьбы племянницыВышла замуж за воина ВСУ: Горбунов показал чувственные фото со свадьбы племянницыВышла замуж за воина ВСУ: Горбунов показал чувственные фото со свадьбы племянницыВышла замуж за воина ВСУ: Горбунов показал чувственные фото со свадьбы племянницы

Юрий Горбунов выдал замуж красавицу-племянницу (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ранее Горбунов эмоционально рассказывал о разлуке с сыновьями во время войны.

Также продюсер тронул сеть милыми фото с 5-летним сынишкой.

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Юрий Горбунов
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