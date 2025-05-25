Як підготуватися до сезону алергії: поради лікарки, які справді працюють

Закладений ніс, свербіж в очах, нестримне чхання - це симптоми сезонної алергії. Чи можна підготуватися до цього періоду заздалегідь, щоб мінімізувати неприємні відчуття?

Лікар-алерголог Олена Мозирська в інтерв'ю РБК-Україна поділилася дієвими порадами, які допоможуть алергікам пережити сезон цвітіння з мінімальним дискомфортом.

Як підготуватися до сезону алергії

"Варто вчасно звернутися до лікаря-алерголога для того, щоб отримати план життя з алергією на всі випадки", – наголошує Олена Мозирська.

Це означає не просто отримання рецепту на ліки, а розробку цілісної стратегії, що включає:

План уникнення алергену

Як мінімізувати контакт з подразником у повсякденному житті.

Дії у невідкладному стані

Що робити, якщо алергічна реакція стала сильною та потребує негайної допомоги.

Постійна терапія

Які ліки приймати регулярно для контролю симптомів.

Перспективне лікування

Можливість планування алерген-специфічної імунотерапії (АСІТ) для довготривалого "загартовування" організму.

Підготовка до пилкового сезону

Хоча повністю уникнути контакту з пилком під час сезону цвітіння дуже важко, проте існують конкретні рекомендації, які можуть значно полегшити стан:

Планування відпустки

Якщо є можливість, плануйте свою відпустку на період найінтенсивнішого цвітіння вашого алергену. Ідея полягає в тому, щоб поїхати в регіон, де в цей сезон не відбувається активного пилкування того алергену, на який ви реагуєте. Це може бути подорож на південь або на північ від вашого звичного місця проживання, де клімат відрізняється, і періоди цвітіння рослин зміщені. Це дасть вам змогу перечекати пік алергічного сезону в комфортних умовах.

Зменшення контакту з пилком у приміщенні

Кондиціонери та фільтри

Використання кондиціонерів з якісними HEPA-фільтрами є одним з найефективніших способів запобігти потраплянню пилку всередину приміщення. Важливо регулярно міняти фільтри у кондиціонерах, щоб вони ефективно затримували алергени.

Очищувачі повітря

Додатково можна використовувати очищувачі повітря, оснащені такими ж HEPA-фільтрами, які допомагають усунути пилок та інші алергени з повітря в кімнатах.

Вологе прибирання

Проводьте регулярне вологе прибирання в будинку, особливо під час провітрювання або після повернення з вулиці. Це допоможе зібрати осілий пилок з поверхонь.

Провітрювання

Провітрюйте приміщення після дощу, коли концентрація пилку в повітрі значно нижча. Уникайте провітрювання в ранкові та денні години, коли пилок найбільш активний.

Зміна одягу та вмивання

Після кожної прогулянки на вулиці змінюйте одяг і бажано приймайте душ або хоча б ретельно вмивайте обличчя та промивайте ніс і очі звичайною водою або спеціальними сольовими розчинами. Це допоможе змити осілий на шкірі та волоссі пилок.

Прогулянки після дощу

Як вже згадувалося, дощ прибиває пилок до землі, значно зменшуючи його концентрацію в повітрі. Це ідеальний час для прогулянок, якщо ви не можете повністю від них відмовитися.

Уникайте прогулянок у пік пилкування

Під час піку пилкування вашого алергену, особливо у суху та вітряну погоду, прогулянки можуть вам шкодити. Іноді люди з важкою алергією самі вважають за краще залишатися вдома, застосовуючи всі можливі заходи для фільтрації повітря та його очищення.

Використання медичних масок

"У деяких особливо важких випадках люди дійсно використовують медичні маски. Особливо часто це можна зустріти в сезон пилкування амброзії, коли людині потрібне не нетривале перебування в регіоні, де вона дуже густо цвіте", – зазначає Олена Мозирська.

Маска може створити фізичний бар'єр, що зменшить кількість пилку, який потрапляє у дихальні шляхи.