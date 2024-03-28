"Укус дав ускладнення": розкрито шокуючу причину смерті екс-футболіста збірної України

Екс-футболіст збірної України Богдан Шершун помер у віці 42 років. Причиною смерті зіркового спортсмена став рак мозку, який був викликаний ускладненнями після укусу кліща.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на слова колишнього одноклубника Богдана по "Дніпру", ЦСКА й "Арсеналу" Ролана Гусєва в інтерв'ю виданню Sport24.

Яка причина смерті Богдана Шершуна

За словами Гусєва, смерть Шершуна стала великим шоком.

"Як розповів тато Богдана, це трапилось через кліща. Його укус дав ускладнення на голову", - розповів чоловік.

Він додав, що навіть коли пройшов певний час, "нічого так і не знайшли".

"Богдан погано почувався в останні дні життя - відчував слабкість. Увесь час спав. Зробили пункцію, а там все настільки посилилося...", - уточнив Ролан.

Він зізнався, що неймовірно важко було чути, як побиваються батько Богдана, сестра, дочка... адже його на той момент поруч не було.

Досягнення видатного футболіста

Богдан Шершун - уродженець Хмельницького, вихованець футбольної школи "Дніпра".

На професіональному рівні дебютував у сезоні 1997/98 років. У складі рідної команди завоював бронзову медаль Вищої ліги.

У 2002-2005 роках захищав кольори московського ЦСКА. Став чемпіоном РФ, двічі брав Кубок Росії, перемагав у Суперкубку Росії та тріумфував у Кубку УЄФА 2004/05.

Після завоювання євротрофею повернувся в "Дніпро".

Також виступав за київський "Арсенал", криворізький "Кривбас", "Волинь" з Луцька.

У збірній України зіграв 4 поєдинки у 2003-2006 роках, але не потрапив до фінальної заявки національної команди на ЧС-2006.

Професіональну кар'єру Шершун завершив у 2014 році. Відтоді він виступав на аматорському рівні, захищав кольори збірної України серед ветеранів, працював експертом для медіа.

Крім того, колишній футболіст здобув тренерський диплом УЄФА категорії A.