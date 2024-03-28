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"Укус дав ускладнення": розкрито шокуючу причину смерті екс-футболіста збірної України

Четвер 28 березня 2024 17:06
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"Укус дав ускладнення": розкрито шокуючу причину смерті екс-футболіста збірної України Богдан Шершун помер у 42 роки (фото: facebook.com/bogdan.shershun)
Автор: Ірина Костенко

Екс-футболіст збірної України Богдан Шершун помер у віці 42 років. Причиною смерті зіркового спортсмена став рак мозку, який був викликаний ускладненнями після укусу кліща.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на слова колишнього одноклубника Богдана по "Дніпру", ЦСКА й "Арсеналу" Ролана Гусєва в інтерв'ю виданню Sport24.

Яка причина смерті Богдана Шершуна

За словами Гусєва, смерть Шершуна стала великим шоком.

"Як розповів тато Богдана, це трапилось через кліща. Його укус дав ускладнення на голову", - розповів чоловік.

Він додав, що навіть коли пройшов певний час, "нічого так і не знайшли".

"Богдан погано почувався в останні дні життя - відчував слабкість. Увесь час спав. Зробили пункцію, а там все настільки посилилося...", - уточнив Ролан.

Він зізнався, що неймовірно важко було чути, як побиваються батько Богдана, сестра, дочка... адже його на той момент поруч не було.

&quot;Укус дав ускладнення&quot;: розкрито шокуючу причину смерті екс-футболіста збірної України

Досягнення видатного футболіста

Богдан Шершун - уродженець Хмельницького, вихованець футбольної школи "Дніпра".

На професіональному рівні дебютував у сезоні 1997/98 років. У складі рідної команди завоював бронзову медаль Вищої ліги.

У 2002-2005 роках захищав кольори московського ЦСКА. Став чемпіоном РФ, двічі брав Кубок Росії, перемагав у Суперкубку Росії та тріумфував у Кубку УЄФА 2004/05.

Після завоювання євротрофею повернувся в "Дніпро".

Також виступав за київський "Арсенал", криворізький "Кривбас", "Волинь" з Луцька.

У збірній України зіграв 4 поєдинки у 2003-2006 роках, але не потрапив до фінальної заявки національної команди на ЧС-2006.

Професіональну кар'єру Шершун завершив у 2014 році. Відтоді він виступав на аматорському рівні, захищав кольори збірної України серед ветеранів, працював експертом для медіа.

Крім того, колишній футболіст здобув тренерський диплом УЄФА категорії A.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що збірна України вийшла на Євро-2024 з розкішним камбеком проти Ісландії.

Читайте також, як футболіст Зінченко героїчно заступився за фаната перед поліцією після матчу з Ісландією.

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