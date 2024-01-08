Колишній оборонець збірної України несподівано помер у 42 роки

Колишній оборонець дніпропетровського "Дніпра" та низки інших команд Богдан Шершун раптово відійшов у вічність.

Про це оголосив телевізійник Володимир Звєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Telegram-канал журналіста .

Екс-футболіст і телеексперт помер на 43-му році життя. Причина смерті наразі невідома, але низка ресурсів написала про важку та тривалу хворобу.

"Дуже важко. Не стало Богдана Шершуна", – лаконічно написав Звєров, який співпрацював із іменитим оборонцем в телевізійній програмі "ПроФутбол".

Шершун завершив професіональну кар'єру в 2014 році. З того часу він виступав на аматорському рівні, захищав кольори збірної України серед ветеранів, працював експертом для медіа. Також колишній футболіст здобув тренерський диплом УЄФА категорії A.

Хто такий Богдан Шершун

Уродженець Хмельницького, вихованець футбольної школи "Дніпра". На професіональному рівні дебютував у сезоні 1997/98.

У складі рідної команди завоював бронзову медаль Вищої ліги. У 2002-2005 рр. захищав кольори московського ЦСКА. Став чемпіоном РФ, двічі брав Кубок Росії, перемагав у Суперкубку Росії та тріумфував у Кубку УЄФА 2004/05. Після завоювання євротрофею повернувся в "Дніпро".

Також виступав за київський "Арсенал", криворізький "Кривбас", "Волинь" з Луцька. У збірній України зіграв 4 поєдинки в 2003-2006 рр., але не потрапив до фінальної заявки національної команди на ЧС-2006.