"Укус дал осложнение": раскрыта шокирующая причина смерти экс-футболиста сборной Украины

Экс-футболист сборной Украины Богдан Шершун скончался в возрасте 42 лет. Причиной смерти звездного спортсмена стал рак мозга, вызванный осложнениями после укуса клеща.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова бывшего одноклубника Богдана по "Днепру", ЦСКА и "Арсеналу" Ролана Гусева в интервью изданию Sport24.

Какова причина смерти Богдана Шершуна

По словам Гусева, смерть Шершуна стала большим шоком.

"Как рассказал папа Богдана, это случилось из-за клеща. Его укус дал осложнение на голову", - рассказал мужчина.

Он добавил, что даже когда прошло некоторое время, "ничего так и не нашли".

"Богдан плохо чувствовал себя в последние дни жизни - чувствовал слабость. Все время спал. Сделали пункцию, а там все так усилилось...", - уточнил Ролан.

Он признался, что невероятно трудно было слышать, как переживают и плачут отец Богдана, сестра, дочь... ведь его на тот момент рядом не было.

Достижения выдающегося футболиста

Богдан Шершун - уроженец Хмельницкого, воспитанник футбольной школы "Днепра".

На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 1997/98 годов. В составе родной команды завоевал бронзовую медаль Высшей лиги.

В 2002-2005 годах защищал цвета московского ЦСКА. Стал чемпионом РФ, дважды брал Кубок России, побеждал в Суперкубке России и триумфировал в Кубке УЕФА 2004/05.

После завоевания евротрофея вернулся в "Днепр".

Также выступал за киевский "Арсенал", криворожский "Кривбасс", "Волынь" из Луцка.

В сборной Украины сыграл 4 поединка в 2003-2006 годах, но не попал в финальную заявку национальной команды на ЧМ-2006.

Профессиональную карьеру Шершун завершил в 2014 году. С того времени он выступал на любительском уровне, защищал цвета сборной Украины среди ветеранов, работал экспертом для медиа.

Кроме того, бывший футболист получил тренерский диплом УЕФА категории A.