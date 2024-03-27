Футболіст Зінченко героїчно заступився за фаната перед поліцією після матчу з Ісландією (відео)

Гравець збірної України та лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко заступився перед правоохоронцем за одного з вболівальників після завершення матчу проти збірної Ісландії 26 березня.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Telegram-канал ВЗБІРНА, сторінки Івана Жукевича та Yaroslav Marianko у соцмережі Х.

Що сталося після матчу "Україна - Ісландія"

Після завершення історичного матчу між збірними України та Ісландії, в якому синьо-жовті перемогли із рахунком 2:1 (вийшовши на Євро-2024), на поле до футболістів почали прориватися найбільш сміливі та натхненні вболівальники.

Незабаром після завершення трансляції у соціальних мережах почали публікувати відеофрагменти, на яких видно, як українець Зінченко спершу вітається й фотографується із фанами-щасливчиками.

Проте вже за мить після цього одного з хлопців починає досить "жорстко" виводити з поля представник охорони спортивного заходу у польському Вроцлаві.

Zinchenko tried to save pitch invader from the security official after Ukraine - Iceland clash #EURO2024 pic.twitter.com/y07l2H7g6K — Yaroslav Marianko (@nytotake) March 27, 2024

Як відреагував Зінченко

На опублікованих у мережі відео можна побачити, що спершу Зінченко кинув хлопцеві, з яким щойно фотографувався, пару слів і продовжив рухатися вздовж поля.

Однак вже за кілька секунд футболіст звернув увагу на те, що хлопця "передали з рук на руки" й виводять за межі поля майже силоміць.

Тоді Зінченко підійшов до охоронця та спробував йому щось пояснити. Ймовірно йшлося про прохання відпустити волелюбного фаната.

Примітно, що спортсмен навіть намагався "фізично" підтримати вболівальника, притримуючи їх із правоохоронцем за руки, однак всі його спроби завершились нічим.

Зінченко змушений був повернутися до товаришів по команді, тоді як фаната повели далі - на вихід зі стадіону.