Футболіст Зінченко героїчно заступився за фаната перед поліцією після матчу з Ісландією (відео)

Після завершення історичного матчу між збірними України та Ісландії, в якому синьо-жовті перемогли із рахунком 2:1 (вийшовши на Євро-2024), на поле до футболістів почали прориватися найбільш сміливі та натхненні вболівальники.

Незабаром після завершення трансляції у соціальних мережах почали публікувати відеофрагменти, на яких видно, як українець Зінченко спершу вітається й фотографується із фанами-щасливчиками.

Проте вже за мить після цього одного з хлопців починає досить "жорстко" виводити з поля представник охорони спортивного заходу у польському Вроцлаві.

Zinchenko tried to save pitch invader from the security official after Ukraine - Iceland clash #EURO2024 pic.twitter.com/y07l2H7g6K