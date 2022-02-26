Укрзализныця назначила эвакуационные рейсы из Киева на запад Украины (список)

В Укрзализныце сообщили, что на 26 февраля назначено эвакуационные поезда из Киева на запад Украины – во Львов, Черновцы, Ужгород и Ивано-Франковск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.

С Киевского вокзала до Львова или через Львов поезда будут отправляться по такому графику:

14:00 – дополнительный поезд №915 до Львова

15:02 - поезд №55 до Рахова

16:50 - поезд №249 до Черновцов

17:00 – дополнительный поезд до Ужгорода

17:12 - поезд №13 до Солотвино

18:30 - поезд №81 до Ужгорода

19:06 - поезд №43 до Ивано-Франковска

19:48 - поезд №95 до Рахова

20:05 - поезд №29 до Ужгорода

20:12 - поезд №49 до Трускавца

20:21 - поезд №57 до Ворохты

20:21 - поезд №59 до Чопа

22:22 - поезд №7 до Черновцов

22:37 - поезд №91 до Львова

"Просим пассажиров сохранять спокойствие на объектах инфраструктуры железной дороги и ожидать следующего рейса для эвакуации из Киева", - попросили в УЗ.

Информируем о временных изменениях в расписании движения пригородных поездов

Начиная с 26 февраля этого года, по техническим причинам не будет курсировать пригородный поезд №6011/6012 Львов – Трускавец – Львов.

Начиная с 27 февраля этого года, временно не будут курсировать пригородные поезда № 6131 Стрый – Самбор и № 6134 Самбор – Стрый.

Просим пассажиров учесть временные изменения при планировании поездок в указанных сообщениях.