Укрзализныця назначила эвакуационные рейсы из Киева на запад Украины (список)
В Укрзализныце сообщили, что на 26 февраля назначено эвакуационные поезда из Киева на запад Украины – во Львов, Черновцы, Ужгород и Ивано-Франковск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.
С Киевского вокзала до Львова или через Львов поезда будут отправляться по такому графику:
14:00 – дополнительный поезд №915 до Львова
15:02 - поезд №55 до Рахова
16:50 - поезд №249 до Черновцов
17:00 – дополнительный поезд до Ужгорода
17:12 - поезд №13 до Солотвино
18:30 - поезд №81 до Ужгорода
19:06 - поезд №43 до Ивано-Франковска
19:48 - поезд №95 до Рахова
20:05 - поезд №29 до Ужгорода
20:12 - поезд №49 до Трускавца
20:21 - поезд №57 до Ворохты
20:21 - поезд №59 до Чопа
22:22 - поезд №7 до Черновцов
22:37 - поезд №91 до Львова
"Просим пассажиров сохранять спокойствие на объектах инфраструктуры железной дороги и ожидать следующего рейса для эвакуации из Киева", - попросили в УЗ.
Информируем о временных изменениях в расписании движения пригородных поездов
Начиная с 26 февраля этого года, по техническим причинам не будет курсировать пригородный поезд №6011/6012 Львов – Трускавец – Львов.
Начиная с 27 февраля этого года, временно не будут курсировать пригородные поезда № 6131 Стрый – Самбор и № 6134 Самбор – Стрый.
Просим пассажиров учесть временные изменения при планировании поездок в указанных сообщениях.
Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныця сообщила, как будет работать в ближайшее время.
А также рассказывали о том, что в УЗ попросили не разглашать свое местонахождение во время поездок.