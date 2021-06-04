Укрзализныця запустила новые поезда к курортам Украины: куда уже можно поехать

С 3 июня через день по непарным числам запущен поезд № 269/270 Лисичанск-Одесса

З 3 июня по непарным числам запущен поезд № 204/190 Кривой Рог-Днепр-Геническ. Обратно из Геническа поезд № 189/203 будет курсировать с 6 июня.

С 4 июня к Азовскому морю отправится поезд № 282/281 Хмельницкий-Геническ, с 5 июня отправляется поезд № 280/279 Жмеринка-Геническ.

С 5 июня по непарным числам начнет курсировать поезд № 231/232 сообщением Ивано-Франковск-Геническ. В обратном направлении поезд № 232/231 будет ездить по парным числам.

С 10 июня жители Днепра и Кривого Рога смогут также поехать в Бердянск. Поезд № 472/471 Днепр-Бердянск будет курсировать по парным числам, обратно – по непарным.

Поезд № 552/551 Кривой Рог-Бердянск будет курсировать по парным числам через Запорожье, в обратном направлении – по непарным.

С 11 июня жители Харькова смогут поехать в Бердянск поездом № 261/262.

С 11 июня жители Львова смогут поехать в Бердянск поездом № 86/186-185/85 Львов-Новоалексеевка-Бердянск.

Для жителей Чернигова и Сум запущен поезд № 213/214 Сумы-Одесса и № 204/203 Чернигов (Нежин) – Одесса. Поезд №213/214 начнет курсировать с 15 июня по непарным числам, а Чернигов-Одесса с 17 июня по непарным числам.

Летом в поездах дальнего следования бывает очень жарко, и не всегда есть возможность открыть окно или насладиться кондиционером. Что делать в таких случаях, рассказали в издании "Сегодня".

Как не сойти с ума от жары в поезде летом

Как говорится в санитарных нормах и правилах перевозки пассажиров, в вагоне люкс и купе температура воздуха не должна быть выше 26 градусов и должен работать кондиционер. К плацкартным вагонам такого требования нет, но постоянно должна работать вентиляция. Температуру в вагоне можно проверить на термометре - они есть во всех вагонах. Проводник обязан включить вентиляцию или кондиционер за полчаса до посадки пассажиров.

Что делать, если кондиционер не работает

Для начала нужно обратиться к проводнику вагона. Можно написать жалобу или потребовать переместить вас в вагон с кондиционером. Еще можно продублировать жалобу на горячую линию Укрзализныци. Но это работает только с купейными вагонами и вагонами класса люкс.

С плацкартными вагонами так не получится, так как нет требований к температуре в санитарных правилах. Но обязательно должна работать вентиляция. Проверить ее исправность просто - нужно поднести руку к решетке.

Если не дует - идти к проводнику. Еще можно правильно выбрать места - 12 мест в вагоне находятся возле аварийных выходов и там есть окна, которые открываются. Это: 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 43, 44, 49 и 50 места.