Укрзализныця запустила новые поезда к курортам Украины: куда уже можно поехать

Укрзализныця запустила 11 поездов к курортам Украины. Часть из них начнет курсировать уже с первых дней июня. Они соединят многие города Украины с морскими курортами – Одессой, Бердянском и Геническом.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци.
С 3 июня через день по непарным числам запущен поезд № 269/270 Лисичанск-Одесса
С 11 июня жители Харькова смогут поехать в Бердянск поездом № 261/262.
Летом в поездах дальнего следования бывает очень жарко, и не всегда есть возможность открыть окно или насладиться кондиционером. Что делать в таких случаях, рассказали в издании "Сегодня".
Как говорится в санитарных нормах и правилах перевозки пассажиров, в вагоне люкс и купе температура воздуха не должна быть выше 26 градусов и должен работать кондиционер. К плацкартным вагонам такого требования нет, но постоянно должна работать вентиляция. Температуру в вагоне можно проверить на термометре - они есть во всех вагонах. Проводник обязан включить вентиляцию или кондиционер за полчаса до посадки пассажиров.
Для начала нужно обратиться к проводнику вагона. Можно написать жалобу или потребовать переместить вас в вагон с кондиционером. Еще можно продублировать жалобу на горячую линию Укрзализныци. Но это работает только с купейными вагонами и вагонами класса люкс.
С плацкартными вагонами так не получится, так как нет требований к температуре в санитарных правилах. Но обязательно должна работать вентиляция. Проверить ее исправность просто - нужно поднести руку к решетке.
Если не дует - идти к проводнику. Еще можно правильно выбрать места - 12 мест в вагоне находятся возле аварийных выходов и там есть окна, которые открываются. Это: 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 43, 44, 49 и 50 места.
Напомним, ранее мы писали о том, что появились фото самых роскошных вагонов Укрзализныци.
А также рассказывали о том, как выглядит новенький украинский поезд-экспресс.