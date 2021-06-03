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Кухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов Укрзализныци

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Четверг 03 июня 2021 20:30
Кухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов Укрзализныци Коллаж РБК-Украина: Укрзализныця предлагает брать в аренду вагоны-салоны
Автор: Светлана Мащенко

Укрзализниця предлагает пассажирам услуги специальных вагонов-салонов, в которых путешествие пройдет с максимальным комфортом. Поспать в таком вагоне можно на двуспальной кровати, искупаться - в душевой кабине, а на кухне - приготовить обед и сварить кофе. Для кого такой шик на колесах и сколько стоит отель на рельсах - читайте ниже в нашем материале.

Об этом рассказали в пресс-службе Укрзализныци.

Что внутри дома на колесах от Укрзализныци

В таком вагоне-салоне есть кухня, большой санузел, просторное спальное купе, а также большой зал для переговоров. Кроме того, он обустроен специальными купе для охраны и служебного персонала. Всего количество спальных мест составляет от 5 до 11 (в зависимости от конструкции вагона).

Заказать вагоны-салоны можно из таких городов, как Киев, Львов, Одесса, Харьков и Днепр.

Кухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов Укрзализныци

Кто арендует такие вагоны?

Интересно, что такие вагоны-салоны пользуются популярностью среди украинцев. В Укрзализныце говорят, что довольно часто их заказывают, например, семьи с детьми, которые едут к морю на отдых, или же в вагонах празднуют девичники и дни рождения в компании друзей.

Кухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов Укрзализныци

Сколько стоит такое удовольствие?

Если вы захотите прокатиться в таком шикарном вагоне, то вам придется заплатить около 12 тыс. грн. И все равно - вы едете один или с компанией.

За каждый заказанный специальный вагон-салон оплачивается стоимость проезда 11 взрослых пассажиров по тарифу мягкого вагона с двухместными купе "СВ" соответствующей категории поезда.

Кухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов Укрзализныци

Как заказать отель на колесах?

Заказать услугу следует заблаговременно, но не позднее чем за 5 рабочих дней до отправления поезда, и подать письменную заявку. В заявке необходимо указать дату отправления поезда, станцию отправления и станцию назначения, проезд в направлении "туда", "обратно" или "туда и обратно".

Кухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов УкрзализныциКухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов Укрзализныци

Все фото: uz.gov.ua

Ранее мы писали, что появились фото новенького украинского поезда-экспресса, который курсирует на Львовской железной дороге.

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