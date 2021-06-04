Укрзалізниця запустила нові поїзди до курортів України: куди вже можна поїхати

Укрзалізниця запустила 11 поїздів до курортів України. Частина з них почне курсувати вже з перших днів червня. Вони з'єднають багато міст України з морськими курортами - Одесою, Бердянськом і Генічеськом.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Укрзалізниці.
З 3 червня через день по непарних числах запущений поїзд № 269/270 Лисичанськ-Одеса
З 11 червня жителі Харкова зможуть поїхати в Бердянськ поїздом № 261/262.
Як говориться в санітарних нормах і правилах перевезення пасажирів, у вагоні люкс і купе температура повітря не повинна бути вище 26 градусів і повинен працювати кондиціонер. До плацкартних вагонів такого вимоги немає, але постійно повинна працювати вентиляція. Температуру в вагоні можна перевірити на термометрі - вони є у всіх вагонах. Провідник зобов'язаний включити вентиляцію або кондиціонер за пів години до посадки пасажирів.
Для початку потрібно звернутися до провідника вагона. Можна написати скаргу або зажадати перемістити вас у вагон з кондиціонером. Ще можна продублювати скаргу на гарячу лінію Укрзалізниці. Але це працює тільки з купейними вагонами та вагонами класу люкс.
З плацкартними вагонами так не вийде, оскільки немає вимог до температури в санітарних правилах. Але обов'язково повинна працювати вентиляція. Перевірити її справність просто - потрібно піднести руку до ґрат.
Якщо не дме - йти до провідника. Ще можна правильно вибрати місця - 12 місць у вагоні знаходяться біля аварійних виходів і там є вікна, які відкриваються. Це: 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 43, 44, 49 і 50 місця.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилися фото найрозкішніших вагонів Укрзалізниці.
А також розповідали про те, як вдивиться новенький український поїзд-експрес.