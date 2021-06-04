Укрзалізниця запустила нові поїзди до курортів України: куди вже можна поїхати

З 3 червня через день по непарних числах запущений поїзд № 269/270 Лисичанськ-Одеса

З 3 червня по непарних числах запущений поїзд № 204/190 Кривий Ріг-Дніпро-Генічеськ. Зворотно з Генічеська поїзд № 189/203 курсуватиме з 6 червня.

З 4 червня до Азовського моря відправиться поїзд № 282/281 Хмельницький-Генічеськ, з 5 червня відправляється поїзд № 280/279 Жмеринка-Генічеськ.

З 5 червня по непарних числах почне курсувати поїзд № 231/232 сполученням Івано-Франківськ-Генічеськ. У зворотному напрямку поїзд № 232/231 буде їздити по парних числах.

З 10 червня жителі Дніпра і Кривого Рогу зможуть також поїхати в Бердянськ. Поїзд № 472/471 Дніпро-Бердянськ курсуватиме по парних числах, назад – по непарних.

Поїзд № 552/551 Кривий Ріг-Бердянськ курсуватиме по парних числах через Запоріжжя, у зворотному напрямку – по непарних.

З 11 червня жителі Харкова зможуть поїхати в Бердянськ поїздом № 261/262.

З 11 червня мешканці Львова зможуть поїхати до Бердянська потягом № 86/186-185/85 Львів-Новоолексіївка-Бердянськ.

Для жителів Чернігова та Сум запущено поїзд № 213/214 Суми-Одеса та № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса. Поїзд №213/214 почне курсувати з 15 червня по непарних числах, а Чернігів-Одеса з 17 червня по непарних числах.

Влітку в поїздах далекого прямування буває дуже жарко, і не завжди є можливість відкрити вікно або насолодитися кондиціонером. Що робити в таких випадках, розповіли у виданні "Сьогодні".

Як не зійти з розуму від спеки в поїзді влітку

Як говориться в санітарних нормах і правилах перевезення пасажирів, у вагоні люкс і купе температура повітря не повинна бути вище 26 градусів і повинен працювати кондиціонер. До плацкартних вагонів такого вимоги немає, але постійно повинна працювати вентиляція. Температуру в вагоні можна перевірити на термометрі - вони є у всіх вагонах. Провідник зобов'язаний включити вентиляцію або кондиціонер за пів години до посадки пасажирів.

Що робити, якщо кондиціонер не працює

Для початку потрібно звернутися до провідника вагона. Можна написати скаргу або зажадати перемістити вас у вагон з кондиціонером. Ще можна продублювати скаргу на гарячу лінію Укрзалізниці. Але це працює тільки з купейними вагонами та вагонами класу люкс.

З плацкартними вагонами так не вийде, оскільки немає вимог до температури в санітарних правилах. Але обов'язково повинна працювати вентиляція. Перевірити її справність просто - потрібно піднести руку до ґрат.

Якщо не дме - йти до провідника. Ще можна правильно вибрати місця - 12 місць у вагоні знаходяться біля аварійних виходів і там є вікна, які відкриваються. Це: 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 43, 44, 49 і 50 місця.