Новые маршруты: УЗ возобновляет международное сообщение с Австрией и Венгрией

"Укрзализныця" возобновляет международное сообщение при содействии железнодорожных администрации Австрии и Венгрии. Первый рейс из Киева в Вену отправится уже 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ .

Поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику:

он будет отправляться с Центрального киевского вокзала в 14:07, будет проходить через Будапешт (прибытие в 8:20), прибывать в Вену в 11:21 на следующий день.

В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 на следующий день.

Билеты на поезд Киев-Вена можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.