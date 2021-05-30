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Новые маршруты: УЗ возобновляет международное сообщение с Австрией и Венгрией

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Киев, Воскресенье 30 мая 2021 11:36
Новые маршруты: УЗ возобновляет международное сообщение с Австрией и Венгрией Фото: из Украины можно будет на поезде поехать в Австрию (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анастасия Рокитна

"Укрзализныця" возобновляет международное сообщение при содействии железнодорожных администрации Австрии и Венгрии. Первый рейс из Киева в Вену отправится уже 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику:

  1. он будет отправляться с Центрального киевского вокзала в 14:07,
  2. будет проходить через Будапешт (прибытие в 8:20),
  3. прибывать в Вену в 11:21 на следующий день.

В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 на следующий день.

Билеты на поезд Киев-Вена можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 29 мая запускает "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы. Поезд № 807/808 соединит сразу три туристических региона - Волынь, Галичину и Прикарпатье.

14 мая начал курсировать новый поезд Ковель-Николаев. Маршрут пролегает через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон. Поезд для жителей Волыни и Полесья, который соединит Ковель и Николаев, будет курсировать в летнее время.

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