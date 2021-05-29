Уловки турфирм для обмана клиентов: как не влететь на деньги

Запланированное путешествие или отпуск может обернуться кошмаром для туристов из-за уловок турфирм. Вместо шикарного отеля они могут оказаться в ужасных условиях, а в некоторых случаях – не попасть на курорт вообще.

Какие уловки используют турфирмы для обмана клиентов и как не влететь на крупную сумму денег – читайте в нашем материале ниже.

Скидки на туры

Турфирма предлагает скидку туристам на 10-15% от реальной стоимости поездки. Сначала такое бронирование подозрений не вызывает: оплата идет на счет турагентства и клиент получает данные о брони отеля. Однако накануне отъезда бронь снимается. Турфирма объясняет это овербукингом и быстро меняет место проживание. На месте оказывается, что туриста поселили не в отель с 4 звездами, а страшную гостиницу в нескольких км от моря.

На самом деле бронь снимается из-за того, что турфирма не оплатила поездку. Вместо нее агенты быстренько продают более дешевую поездку с расчетом на то, что клиент на чемоданах согласится на любой вариант. Разницу между дорогим и дешевым туром агентство оставляет себе.

Для того чтобы не попасть в такую ситуацию, не стоит верить в огромные скидки турфирмы. Агент может предоставить скидку только за счет своей комиссии, а туры заказывают обычно у одних и тех же операторов. Просите у агента номер заявки и проверяйте статус брони самостоятельно, если возникли сомнения. Если нет инфо об оплате - стоит прояснить вопрос до выезда из дома.

Предлагают ненужные страховки и отсутствует договор

Например, клиенту могут предложить страховку от невыезда, если это касается страны, в которую виза необходима. Обычно все эти хлопоты берет на себя турфирма, но бывает так, что в визе отказывают. На практике клиенту говорят, что проблемы произошли в консульстве и предлагают путевку в безвизовую страну – за те же деньги.

На самом деле агент не отправляет запрос на визу, а просто кладет в карман деньги за визовый сбор и страховку. А клиент соглашается на замену тура, чтобы не пропадал отпуск. Проверяйте все полисы и страховки, которые вам оформляет агент и требуйте бумажные варианты, так как страховка может входить в стоимость путевки, но по факту – ее просто нет. И плохо, если вы об этом узнаете в чужой стране.

Обязательно требуйте составление договора с турфирмой, которая отправляет вас отдыхать. Отсутствие договора – повод насторожиться.

Возврат денег за неиспользованный тур

Форс-мажоры случаются у всех и бывает так, что поехать отдыхать клиент не может и отказывается от тура. Вернуть деньги можно только, но придется потратить на это много нервов и времени.

Есть варианты переноса тура на более поздний срок, возврат части средств на путешествие - зависит от каждого конкретного случая. С турфирмой обычно подписывается договор – внимательно его читайте и проверяйте каждый пункт.

Реклама, которая не соответствует действительности

Агент при подборе тура рассказывает о шикарном отеле, о красивых и уютных ресторанчиках, о близости моря – что угодно, только бы клиент согласился купить путевку. На месте оказывается, что море в 3 км от отеля, ни одного приличного ресторана в радиусе 5 км, а все обещанные удобства отсутствуют.

Агенту выгодно продать дорогую путевку и получить комиссионные, и остальное недобросовестного работника мало волнует. Всегда есть довольные туристы и недовольные и претензии всегда можно списать на претенциозность туриста. Вернуть потраченные средства в таких ситуациях практически невозможно, так как турфирма будет утверждать, что вы сами видели, что покупали.

Чтобы не попасть в такую ситуацию – потратьте несколько часов и поищите описание отелей и экскурсий на сайтах, почитайте отзывы, посмотрите информацию о местности, куда едете, на других туристических порталах.

Есть еще один нюанс – агент не может внятно ответить на ваши вопросы и теряется в описаниях? Возможно, он недавно работает в офисе и действительно ничего не знает. А возможно, он просто продает кота в мешке и готов вам пообещать любые удобства, комфорт и экскурсии.

Оплата за тур на личную карточку работника турфирмы

Таким методом обычно пользуются мошенники или фирмы-однодневки. Есть большой риск попасть на контору, которая возьмет оплату и исчезнет. Также должно насторожить то, что вас просят перечислить средства или аванс до подписания договора. Это говорит о том, что турфирма работает "в тени".

Некоторые агенты после увольнения продолжают работать по старой базе клиентов, но при этом не могут составить договор или обезопасить вас от многих проблем. Будьте осторожны, если старый проверенный агент предлагает вместо счет-фактуры оплатить путевку на личную банковскую карту.

После любой оплаты работник турфирмы должен предоставить клиенту платежный документ. Если его нет, то вернуть свои деньги не получится даже через суд.

Спешка и горящие туры

Низкая цена и просьба быстро оплатить хотя бы часть суммы – повод насторожиться. Если выбранный вами тур стоит в среднем от 1500 долларов, но вам его предлагают за 1000 – есть риск мошенничества.

Просьба оплатить быстро, так как места заканчиваются в гостинице или на рейс самолета, требует туроператор, принимающая сторона, цена актуальна только 3 дня – не ведитесь, это уловки мошенников. Спешка и подобные фразы обычно сбивают клиентов с толку, и они теряют бдительность.