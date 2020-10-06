Укрзализныця запускает новую услугу: очереди в кассах исчезнут

Укрзализныця запускает новую услугу для пассажиров (Коллаж РБК-Украина)

В Укрзализныце анонсировали сразу несколько новых проектов

В Укрзализныце анонсировали запуск новой услуги для пассажиров – безналичной оплаты проезда в пригородных поездах. Отмечается, что это пилотный проект Укрзализныци и международной платежной системы Visa. Кроме того, появится новый чат-бот для поиска и продажи билетов и создание на крупных вокзалах новых удобных зон для отдыха.

Как рассказали в пресс-службе Укрзализныци, первыми направлениями для безналичной оплаты выбрали электрички "Киев-Фастов" и "Киев-Святошин". На станциях планируется установить турникетные системы и терминалы для продажи билетов.

Чат-боты будут созданы в мобильных мессенджерах и уже в течение нескольких месяцев у пассажиров появится возможность узнавать информацию о расписании движения поездов, осуществлять оплату проезда, получать справочную информацию и другие услуги.

"Наши партнеры с VISA имеют технические решения, которые позволяют запустить этот сервис уже в начале следующего года. Пассажиры получат возможность оплачивать проезд бесконтактно картой или телефоном, и не стоять в очередях к билетной кассе. Начатые совместные проекты предусматривают организацию безналичной оплаты проезда в пригородных поездах на отдельных направлениях, разработку новой платформы типа чат-бот для поиска и продажи билетов, а также создание на базе крупнейших вокзалов страны удобных зон для комфортного отдыха пассажиров, которые часто путешествуют", - говорится в сообщении.

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