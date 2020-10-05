ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Бумажные документы наконец-то отменят: названа дата

Понедельник 05 октября 2020 19:43
Бумажные документы наконец-то отменят: названа дата
Бумажные документы (фото: freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

В Украине откажутся от бумажных документов

В Украине с 1 сентября 2021 года планируют отказаться от подачи бумажных документов в государственные органы. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время онлайн-презентации новых электронных услуг DIIA Summit.

Федоров отметил, что 1 сентября 2021 года органы власти не смогут требовать бумажные документы от украинцев. По его мнению, это заставит государство быстрее трансформироваться.

Он также добавил, что внедрение цифровых документов позволит стране сделать революционный скачок.

"Украина уже создает продукты №1 в мире. И если мы пройдем этот путь, а мы его пройдем, Украина в следующие два года станет самой диджитализированной страной, первым номером в мире с точки зрения цифровой трансформации", - отметил министр.

DIIA Summit (видео: YouTube)

Напомним, украинцы могут держать свидетельство о рождении в смартфоне. Это стало возможным после того, как кабинет министров Украины принял постановление, которое вводит электронное свидетельство о рождении детей до 14 лет.

Электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ. При этом ранее свидетельство о рождении было только в бумажном виде.

Мы также писали о том, что мобильное приложение "Дія" позволит украинцам покидать страну без паспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь документы
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь