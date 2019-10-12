Укрзализныця снова влипла в скандал: фото "уставшего" поезда

Укрзализныця попала в скандал (facebook.com/donzaliznytsia)

Укрзализныця снова отличилась сервисом в поездах

Укрзализныця попала в очередной скандал со своим сервисом и обстановкой в поездах. Дело в том, что в поезде повышеного комфорта, который следует по маршруту Жмеринка - Киев, сидения для пассажиров находятся в ужасном состоянии. Этим возмутился на своей Facebok-странице Максим Гречанюк, который отметил, что билет в такой поезд стоит 53 гривны, а люди вынуждны сидеть на порванных "седушках".

Также автор поста опубликовал фотографии состава, на которых можно все увидет своими глазами.

"И это электропоезд повышенного комфорта Жмеринка-Киев. Цена билета, между прочим, 53 грн. Седухи ободранные, двери перекошены, как и лица у пассажиров от такого комфорта. Укрзализныця рулит!!!" - написал Максим.

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Поезд Жмеринка-Киев (facebook.com/mgrecanuk)

Пользователи сети отреагировали на фотографии сидений в поезде в комментариях.

А це хіба укрзалізниця ці сідухи обдерла і двері зламала?!

А ціна проїзду? І то у вас квиток, а як правило всі без квитка.

Отменить!!! Однозначно!!!

Скриншот комментариев (facebook.com/publiccontrolUZ)