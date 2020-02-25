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Укрзализныця упростила покупку билетов: все подробности

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Укрзализныця отменили бланки заказов

Укрзализныця в рамках эксперимента отменила бланки заказов. Теперь украинцам будет проще покупать билеты на 8 поездов. Данный эксперимент будет длиться пока только один месяц.

Пассажиры теперь могут покупать билеты на поезд и сразу же идти на посадку, а не идти в кассу, чтобы обменять бланк на билет, как это было раньше, если покупать электронный билет за час-два до отправления.

Данная возможность действует для следующих поездов:

  • 7/8 Харьков - Одесса;
  • 7/8 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы;
  • 37/38 Киев - Запорожье;
  • 105/106 Киев - Одесса;
  • 79/80 Киев - Днепр;
  • 29/30 Киев - Ужгород;
  • 91/92 Львов - Киев;
  • 63/64 Харьков - Киев.

Об этом рассказал менеджер Укрзализныцяи Александр Рудоманов на своей странице в Facebook. Он также пояснил, что данные поезда были выбраны из-за того, что у них небольшое количество остановок, и на их маршруте есть мобильный интернет. Кроме того, у проводников достаточное количество сканеров.

Рудоманов также отметил, что бланки заказов могут вернуться обратно, но он будет бороться за то, чтобы этого не произошло. По его словам, в дальнейшем планируется увеличить количество таких поездов и вообще отменить бланки заказов.

Пользователи сети также прокомментировали эту новость.

  • Давно пора. Бланки заказов - это какой-то пещерный период;
  • Это очень удобно, спасибо. Надо было приходить раньше, чтобы распечатать тот билет;
  • Супер!
  • Спасибо!

Скриншоты с Facebook

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