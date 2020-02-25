Укрзализныця упростила покупку билетов: все подробности

Укрзализныця в рамках эксперимента отменила бланки заказов. Теперь украинцам будет проще покупать билеты на 8 поездов. Данный эксперимент будет длиться пока только один месяц.

Пассажиры теперь могут покупать билеты на поезд и сразу же идти на посадку, а не идти в кассу, чтобы обменять бланк на билет, как это было раньше, если покупать электронный билет за час-два до отправления.

Данная возможность действует для следующих поездов:

7/8 Харьков - Одесса;

7/8 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы;

37/38 Киев - Запорожье;

105/106 Киев - Одесса;

79/80 Киев - Днепр;

29/30 Киев - Ужгород;

91/92 Львов - Киев;

63/64 Харьков - Киев.

Об этом рассказал менеджер Укрзализныцяи Александр Рудоманов на своей странице в Facebook. Он также пояснил, что данные поезда были выбраны из-за того, что у них небольшое количество остановок, и на их маршруте есть мобильный интернет. Кроме того, у проводников достаточное количество сканеров.

Рудоманов также отметил, что бланки заказов могут вернуться обратно, но он будет бороться за то, чтобы этого не произошло. По его словам, в дальнейшем планируется увеличить количество таких поездов и вообще отменить бланки заказов.

Пользователи сети также прокомментировали эту новость.

Давно пора. Бланки заказов - это какой-то пещерный период;

Это очень удобно, спасибо. Надо было приходить раньше, чтобы распечатать тот билет;

Супер!

Спасибо!

Скриншоты с Facebook