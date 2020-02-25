Укрзалізниця спростила купівлю квитків: усі подробиці

Укрзалізниця скасувала бланки замовлень
Укрзалізниця в рамках експерименту скасувала бланки замовлень. Тепер українцям буде простіше купувати квитки на 8 поїздів. Даний експеримент буде тривати лише один місяць.
Пасажири тепер можуть купувати квитки на поїзд і відразу ж йти на посадку, а не йти в касу, щоб обміняти бланк на квиток, як це було раніше, якщо купувати електронний квиток за годину-дві до відправлення.
Дана можливість діє для наступних поїздів:
Про це розповів менеджер Укрзализныцяи Олександр Рудоманов на своїй сторінці в Facebook. Він також пояснив, що дані поїзда були обрані через те, що у них невелика кількість зупинок, і на їх маршруті є мобільний інтернет. Крім того, у провідників достатня кількість сканерів.
Рудоманов також зазначив, що бланки замовлень можуть повернутися назад, але він буде боротися за те, щоб цього не сталося. За його словами, в подальшому планується збільшити кількість таких поїздів і взагалі скасувати бланки замовлень.
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