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Укрзализныця снова угодила в скандал: "они вообще когда-нибудь работали?"

Автор: Анна Шиканова

Укрзализныця снова оскандалилась. В этот раз – из-за эскалатора на Главном железнодорожном вокзале. Эскалатор не работает уже довольно давно, а работники вокзала просто меняют на нем таблички и не проводят никаких ремонтных работ.

Об этом сообщил пользователь Сергей Салий на своей странице в Facebook.

"Реформа Укрзализныци в действии. Потеплело, сменили табличку и до осени можно спать спокойно – оправдание нерабочим эскалаторам есть", - написал Салий и опубликовал фото с главного вокзала.

На табличке указано, что ведутся ремонтные работы и посетителям приносят извинения за временные неудобства.

Фото: facebook.com/Сергей Салий

В комментариях автор поста опубликовал еще одну фотографию, сделанную ранее. На ней эскалатор также не работал, но причина была указана другая.

"В связи с соблюдением правил эксплуатации, где эскалаторы могут эксплуатироваться при среднесуточной температуре не ниже +5 градусов и снижением эластичных способностей поручней в холодную пору года, эскалаторы остановлено", - указано на табличке.

Фото: facebook.com/Сергей Салий

Пользователи указали, что данный эскалатор в рабочем состоянии не видели уже довольно давно, а некоторым повезло еще больше – они никогда не видели его в работе.

  • Они вообще когда-нибудь работали?
  • В моей далекой юности…Далее идут рассказы про динозавров, питекантропов и работающие эскалаторы на Центральном вокзале…
  • Честно говоря, как начала ездить по Украине (это был 2010) ни разу рабочим не видела.
  • Я живу в Киеве с 2011 года. За все время не припоминаю ни разу, чтоб видел, как этот эскалатор работает.
  • Все просто – это памятник эскалатору. Как известно, об памятник ноги вытирать нельзя.
  • Я с 2010 по 2014 помню его рабочим, дальше жизнь нас развела.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы снова пожаловались на абсурд Укрзализныци.

А также рассказывали о том, что Укрзализныця угодила в скандал из-за вони.

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