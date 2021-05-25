Укрзалізниця знову потрапила в скандал: "вони взагалі колись працювали?"

"Реформа Укрзалізниці в дії. Потепліло, змінили табличку і до осені можна спати спокійно – виправдання неробочим ескалаторам є", - написав Салій і опублікував фото з головного вокзалу.

На табличці зазначено, що ведуться ремонтні роботи й відвідувачів перепрошують за тимчасові незручності.

Фото: facebook.com/Сергій Салій

У коментарях автор поста опублікував ще одну фотографію, зроблену раніше. На ній ескалатор також не працював, але причина була вказана інша.

"У зв'язку з дотриманням правил експлуатації, де ескалатори можуть експлуатуватися при середньодобовій температурі не нижче +5 градусів і зниженням еластичних здібностей поручнів в холодну пору року, ескалатори зупинено", - зазначено на табличці.

Фото: facebook.com/Сергій Салій

Користувачі вказали, що даний ескалатор в робочому стані не бачили вже досить давно, а деяким пощастило ще більше – вони ніколи не бачили його в роботі.