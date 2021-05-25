Укрзализныця снова угодила в скандал: "они вообще когда-нибудь работали?"

Укрзализныця снова оскандалилась. В этот раз – из-за эскалатора на Главном железнодорожном вокзале. Эскалатор не работает уже довольно давно, а работники вокзала просто меняют на нем таблички и не проводят никаких ремонтных работ.

Об этом сообщил пользователь Сергей Салий на своей странице в Facebook.

"Реформа Укрзализныци в действии. Потеплело, сменили табличку и до осени можно спать спокойно – оправдание нерабочим эскалаторам есть", - написал Салий и опубликовал фото с главного вокзала.

На табличке указано, что ведутся ремонтные работы и посетителям приносят извинения за временные неудобства.

Фото: facebook.com/Сергей Салий

В комментариях автор поста опубликовал еще одну фотографию, сделанную ранее. На ней эскалатор также не работал, но причина была указана другая.

"В связи с соблюдением правил эксплуатации, где эскалаторы могут эксплуатироваться при среднесуточной температуре не ниже +5 градусов и снижением эластичных способностей поручней в холодную пору года, эскалаторы остановлено", - указано на табличке.

Фото: facebook.com/Сергей Салий

Пользователи указали, что данный эскалатор в рабочем состоянии не видели уже довольно давно, а некоторым повезло еще больше – они никогда не видели его в работе.