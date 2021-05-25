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Укрзалізниця знову потрапила в скандал: "вони взагалі колись працювали?"

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Київ, Вівторок 25 травня 2021 13:38
Укрзалізниця знову потрапила в скандал: "вони взагалі колись працювали?" Укрзалізниця знову потрапила в скандал (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Укрзалізниця знову оскандалилася. Цього разу - через ескалатор на Головному залізничному вокзалі. Ескалатор не працює вже досить давно, а працівники вокзалу просто змінюють на ньому таблички та не проводять ніяких ремонтних робіт.

Про це повідомив користувач Сергій Салій на своїй сторінці в Facebook.

"Реформа Укрзалізниці в дії. Потепліло, змінили табличку і до осені можна спати спокійно – виправдання неробочим ескалаторам є", - написав Салій і опублікував фото з головного вокзалу.

На табличці зазначено, що ведуться ремонтні роботи й відвідувачів перепрошують за тимчасові незручності.

Укрзалізниця знову потрапила в скандал: &quot;вони взагалі колись працювали?&quot;

Фото: facebook.com/Сергій Салій

У коментарях автор поста опублікував ще одну фотографію, зроблену раніше. На ній ескалатор також не працював, але причина була вказана інша.

"У зв'язку з дотриманням правил експлуатації, де ескалатори можуть експлуатуватися при середньодобовій температурі не нижче +5 градусів і зниженням еластичних здібностей поручнів в холодну пору року, ескалатори зупинено", - зазначено на табличці.

Укрзалізниця знову потрапила в скандал: &quot;вони взагалі колись працювали?&quot;

Фото: facebook.com/Сергій Салій

Користувачі вказали, що даний ескалатор в робочому стані не бачили вже досить давно, а деяким пощастило ще більше – вони ніколи не бачили його в роботі.

  • Вони взагалі колись працювали?
  • У моїй далекій юності...далі йдуть розповіді про динозаврів, пітекантропів і працюючі ескалатори на Центральному вокзалі…
  • Чесно кажучи, як почала їздити по Україні (це був 2010) жодного разу робочим не бачила.
  • Я живу в Києві з 2011 року. За весь час не пригадую жодного разу, щоб бачив, як цей ескалатор працює.
  • Все просто - це пам'ятник ескалатору. Як відомо, об пам'ятник ноги витирати не можна.
  • Я з 2010 по 2014 пам'ятаю його робітником, далі життя нас розвело.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці знову поскаржилися на абсурд Укрзалізниці.

А також розповідали про те, що Укрзалізниця потрапила в скандал через смород.

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