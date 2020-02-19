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Накажут даже пассажиров: как будет работать запрет музыки в маршрутках

STYLERЖизнь    19.02.2020 - 09:17
Накажут даже пассажиров: как будет работать запрет музыки в маршрутках
В маршрутках хотят запретить музыку (коллаж: РБК-Украина)

Из-за музыки в маршрутке можно будет вызывать полицию

Музыку и сериалы в маршрутках и другом общественном транспорте хотят запретить. При этом оштрафовать могут не только водителя транспортного средства, но и пассажира, который громко слушает музыку.

Такой законопроект недавно зарегистрировали в Верховной Раде. Штраф за нарушение норм закона, если он будет принят, составит от 850 до 1700 грн.

Один из авторов закона, Наталья Пипа (партия "Голос"), рассказала, какие нормы предлагает изменить документ, пишет Сегодня.

По словам народного депутата, музыка в маршрутке вызывала у нее неприязнь еще задолго до того, как она стала народным депутатом. А однажды был случай, когда она готова была вызывать полицию. Пипа считает, что такая обстановка отвлекает водителя от дороги.

"Вместе с коллегами подали в Верховную Раду два подобных законопроекта. Последний предлагает ввести административную ответственность за нарушение предлагаемых норм. Например, если в салоне происходящее не устраивает хотя бы одного человека, то поездка должна совершаться без музыки", - говорит нардеп.

При этом депутат не является приверженцем полного запрета музыки в маршрутках. Но при этом все пассажиры должны быть согласны с этим.

"Если все пассажиры хотят слушать музыку в салоне, то можно ехать и с ней, если же хоть один против, то тогда - в наушниках", - утверждает депутат.

Если же законопроект примут, то каждый недовольный музыкой в маршрутке, если ее громко слушают водитель или кто-то из пассажиров, имеет право вызвать полицию.

"До приезда полиции лучше зафиксировать происходящее на видео", - уточнила нардеп.

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