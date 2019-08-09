Укрзализныця угодила в громкий скандал из-за потопа в вагоне (видео)

Укрзализныця в очередной раз огорчила пассажиров поезда
Укрзализныця снова попала в скандал. Причиной негодования пассажиров стал настоящий потоп в вагоне поезда, который следовал по маршруту Николаев-Москва. Видео, возмутившее пользователей сети, появилось на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Как рассказали недовольные пассажиры, они взяли билеты на поезд до Черкасс. В день поездки на улице шел очень большой дождь. Когда люди зашли в вагон, они увидели, что вода с потолка "льется как из ведра", а в купе и коридоре "уже по косточки воды".
"А по билетам - это наши места, где мы должны были ехать. Вот такие, в общем, вагоны пускает наша Укрзализныця на международное соединение. Позор!" - резюмировал автор поста.
Вода неумолимо заливает вагон Укрзализныци
В сети юзеры активно обсуждают это безобразие.
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Но многие пользователи не понимают, почему до сих пор существует маршрут, который соединяет Украину с страной-оккупантом.
Скриншот комментариев
Ранее мы писали о том, что фото пригородной электрички разгневало пользователей сети.