Укрзалізниця попала в гучний скандал через повінь у вагоні (відео)

Укрзалізниця вкотре засмутила пасажирів поїзда
Укрзалізниця знову потрапила в скандал. Причиною обурення пасажирів став справжній потоп у вагоні поїзда, що прямував за маршрутом Миколаїв-Москва. Відео, що обурило користувачів мережі, з'явилося на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
Як розповіли незадоволені пасажири, вони взяли квитки на потяг до Черкас. В день поїздки на вулиці йшов дуже великий дощ. Коли люди зайшли у вагон, вони побачили, що вода зі стелі "ллється як з відра", а в купе і коридорі "вже по кісточки води".
"А за квитками - це наші місця, де ми повинні були їхати. Ось такі, загалом, вагони пускає наша Укрзалізниця на міжнародне з'єднання. Ганьба!" - резюмував автор посту.
Вода невблаганно заливає вагон Укрзалізниці
У мережі юзери активно обговорюють це неподобство.
Скріншот коментарів
Але багато користувачів не розуміють, чому досі існує маршрут, який з'єднує Україну з країною-окупантом.
Скріншот коментарів
Раніше ми писали про те, що фото приміської електрички розгнівало користувачів мережі.