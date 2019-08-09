Укрзалізниця попала в гучний скандал через повінь у вагоні (відео)

Укрзалізниця влипла в новий скандал (фото: РБК-Україна)

Укрзалізниця вкотре засмутила пасажирів поїзда

Укрзалізниця знову потрапила в скандал. Причиною обурення пасажирів став справжній потоп у вагоні поїзда, що прямував за маршрутом Миколаїв-Москва. Відео, що обурило користувачів мережі, з'явилося на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Як розповіли незадоволені пасажири, вони взяли квитки на потяг до Черкас. В день поїздки на вулиці йшов дуже великий дощ. Коли люди зайшли у вагон, вони побачили, що вода зі стелі "ллється як з відра", а в купе і коридорі "вже по кісточки води".

"А за квитками - це наші місця, де ми повинні були їхати. Ось такі, загалом, вагони пускає наша Укрзалізниця на міжнародне з'єднання. Ганьба!" - резюмував автор посту.

Взяли квитки на поїзд Миколаїв-Москава до Черкас. В день поїздки на вулиці йшов дуже великий дощ. Заходимо ми в вагон не віщуючи біди, а там ось це...... Вода зі стелі ллється як з відра і у вагоні вже по кісточки води, а за квитками це наші місця де ми повинні були їхати. Ось такі вообщем вагони пускає наша "Укрзалізниця" на міжнародне з'єднання. Ганьба!!!! Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 8 серпня 2019 р.

Вода невблаганно заливає вагон Укрзалізниці

У мережі юзери активно обговорюють це неподобство.

З душем, має коштувати дорожче за СВ!

Років 7 тому їхала в поїзді Львів-Київ і вночі пішов дощ. Купе затопило, мокрі матраци, вікно не закривається, на підлозі калюжі, зі стелі тече, а провідник сказав: "нічого не можу зробити, вільних місць немає, їдьте так як є". Зараз би підняла грандіозний скандал, а тоді чомусь промовчала і до Києва їхала стоячи в тамбурі.

І за це вони деруть три шкури, та ще й піднімають вартість квитків!

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Але багато користувачів не розуміють, чому досі існує маршрут, який з'єднує Україну з країною-окупантом.

Ганьба - це за 5 років війни не відмінити поїзд Миколаїв-Москва.

Який напрямок, такий і поїзд! А взагалі, якого взагалі є такий маршрут?!

Правильно роблять - (краса) маршрут трєбуєт жертв! Бачили очі, куди квітки купували, тепер їдьте і не вилазьте.

Спеціально для москвичів.

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