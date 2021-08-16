Укрзализныця убрала кондиционирование в поезде, который едет по жаре 29 часов
Укрзализныця убрала кондиционирование во всех купейных вагонах поезда 69/70, следующему по маршруту Львов - Мариуполь. В составе оставили лишь один вагон, в котором есть кондиционер - люксовый. Но билеты на него нереально купить даже за месяц.
Об этом сообщили на странице Общественный контроль Укрзализныци в Facebook.
"После недавней публикации о неверной информации относительно кондиционированных вагонов в поезде 69/70 Мариуполь - Львов, Укрзализныця вместо того, чтобы равномерно распределить кондиционированные вагоны по трем составам на этом маршруте, просто изъяла абсолютно все купейные кондиционированные вагоны со всех составов", - сказано в сообщении.
Билеты в люксовый вагон, в котором остался кондиционер, купить невозможно, даже заранее.
"То есть в поезде, который 29 часов едет в одну сторону по жаркому южному солнцу, теперь только один вагон с кондиционированием (люкс на 18 мест), куда места купить нереально даже за месяц", - сообщил автор поста.
Отмечается, что еще в конце июня в этом поезде были купейные вагоны с кондиционированием, но сейчас об этом можно забыть.
Отметим, что стоимость купейного билета в такой поезд - 254 гривны.
Скриншот (facebook.com/publiccontrolUZ)
В комментариях отметили, что 60% поездов Укрзализныци следуют по маршрутам без кондиционера.
- Для людини з хворим серцем це може виявитися останньою подорожжю.
- Может пора запретить вагоны без кондиционера выпускать в рейс?
- Тогда процентов 60 поездов придется отменить вообще.
- Скотовозки - фошизди, мля!
Напомним, что в Украину прибыл новый электропоезд Stadler для испытаний.