Укрзализныця убрала кондиционирование в поезде, который едет по жаре 29 часов

Укрзализныця убрала кондиционирование во всех купейных вагонах поезда 69/70, следующему по маршруту Львов - Мариуполь. В составе оставили лишь один вагон, в котором есть кондиционер - люксовый. Но билеты на него нереально купить даже за месяц.

Об этом сообщили на странице Общественный контроль Укрзализныци в Facebook.

"После недавней публикации о неверной информации относительно кондиционированных вагонов в поезде 69/70 Мариуполь - Львов, Укрзализныця вместо того, чтобы равномерно распределить кондиционированные вагоны по трем составам на этом маршруте, просто изъяла абсолютно все купейные кондиционированные вагоны со всех составов", - сказано в сообщении.

Билеты в люксовый вагон, в котором остался кондиционер, купить невозможно, даже заранее.

"То есть в поезде, который 29 часов едет в одну сторону по жаркому южному солнцу, теперь только один вагон с кондиционированием (люкс на 18 мест), куда места купить нереально даже за месяц", - сообщил автор поста.

Отмечается, что еще в конце июня в этом поезде были купейные вагоны с кондиционированием, но сейчас об этом можно забыть.

Отметим, что стоимость купейного билета в такой поезд - 254 гривны.

Скриншот (facebook.com/publiccontrolUZ)

В комментариях отметили, что 60% поездов Укрзализныци следуют по маршрутам без кондиционера.