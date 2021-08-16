Укрзалізниця прибрала кондиціонування в поїзді, який їде по спеці 29 годин
Укрзалізниця прибрала кондиціонування у всіх купейних вагонах поїзда 69/70, який їде за маршрутом Львів - Маріуполь. У складі залишили лише один вагон, в якому є кондиціонер - люксовий. Але квитки на нього нереально купити навіть за місяць.
Про це повідомили на сторінці Громадський контроль Укрзалізниці в Facebook.
"Після недавньої публікації про невірну інформацію щодо кондиціонованих вагонів у поїзді 69/70 Маріуполь - Львів, Укрзалізниця замість того, щоб рівномірно розподілити кондиціоновані вагони за трьома складами на цьому маршруті, просто вилучила абсолютно всі купейні кондиціоновані вагони з усіх складів", - сказано в повідомленні.
Квитки в люксовий вагон, в якому залишився кондиціонер, купити неможливо, навіть заздалегідь.
"Тобто в поїзді, який 29 годин їде в одну сторону по жаркому південному сонцю, тепер тільки один вагон з кондиціонуванням (люкс на 18 місць), куди місця купити нереально навіть за місяць", - повідомив автор поста.
Відзначається, що ще в кінці червня в цьому поїзді були купейні вагони з кондиціонуванням, але зараз про це можна забути.
Відзначимо, що вартість купейного квитка в такий поїзд - 254 гривні.
Скріншот (facebook.com/publiccontrolUZ)
У коментарях зазначили, що 60% поїздів Укрзалізниці слідують за маршрутами без кондиціонера.
- Для людини з хворим серцем це може виявитися останньою подорожжю.
- Може пора заборонити вагони без кондиціонера випускати в рейс?
- Тоді відсотків 60 поїздів доведеться скасувати взагалі.
- Скотовозки-фошизди, мля!
Нагадаємо, що в Україну прибув новий електропоїзд Stadler для випробувань.