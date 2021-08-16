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Укрзалізниця прибрала кондиціонування в поїзді, який їде по спеці 29 годин

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Понеділок 16 серпня 2021 09:07
Укрзалізниця прибрала кондиціонування в поїзді, який їде по спеці 29 годин Фото: Укрзалізниця знову потрапила в скандал (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця прибрала кондиціонування у всіх купейних вагонах поїзда 69/70, який їде за маршрутом Львів - Маріуполь. У складі залишили лише один вагон, в якому є кондиціонер - люксовий. Але квитки на нього нереально купити навіть за місяць.

Про це повідомили на сторінці Громадський контроль Укрзалізниці в Facebook.

"Після недавньої публікації про невірну інформацію щодо кондиціонованих вагонів у поїзді 69/70 Маріуполь - Львів, Укрзалізниця замість того, щоб рівномірно розподілити кондиціоновані вагони за трьома складами на цьому маршруті, просто вилучила абсолютно всі купейні кондиціоновані вагони з усіх складів", - сказано в повідомленні.

Квитки в люксовий вагон, в якому залишився кондиціонер, купити неможливо, навіть заздалегідь.

"Тобто в поїзді, який 29 годин їде в одну сторону по жаркому південному сонцю, тепер тільки один вагон з кондиціонуванням (люкс на 18 місць), куди місця купити нереально навіть за місяць", - повідомив автор поста.

Відзначається, що ще в кінці червня в цьому поїзді були купейні вагони з кондиціонуванням, але зараз про це можна забути.

Відзначимо, що вартість купейного квитка в такий поїзд - 254 гривні.

Укрзалізниця прибрала кондиціонування в поїзді, який їде по спеці 29 годинСкріншот (facebook.com/publiccontrolUZ)

У коментарях зазначили, що 60% поїздів Укрзалізниці слідують за маршрутами без кондиціонера.

  • Для людини з хворим серцем це може виявитися останньою подорожжю.
  • Може пора заборонити вагони без кондиціонера випускати в рейс?
  • Тоді відсотків 60 поїздів доведеться скасувати взагалі.
  • Скотовозки-фошизди, мля!

Нагадаємо, що в Україну прибув новий електропоїзд Stadler для випробувань.

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Укрзалізниця
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