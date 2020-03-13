Укрзализныця сделала важное заявление из-за ЧП в Словакии

В Укрзализныце рассказали, как вернуть деньги за купленные билеты на поезда в Словакию
Укрзализныця приостановила продажу билетов на все поезда в Словакию по причине чрезвычайного положения, объявленного в этой стране из-за коронавируса. В то же время другие международные поезда, несмотря на введение карантина в Украине, курсируют согласно графику.
Вернуть деньги за ранее приобретенные билеты в Словакию можно в любой кассе Укрзализныци согласно действующим нормативно-правовыми актами и правилами, говорится в сообщении УЗ на странице в Facebook.
Всего из Украины в Словакию были отменены продажи билетов на четыре поезда и один беспересадочный вагон:
В Укрзализныце также уточнили в комментариях к посту на вопрос о сроках действия приостановки ж/д сообщения со Словакией, что поезда снова будут курсировать только после того, как правительство этой страны примет решение возобновить международное сообщение.
Фото: скрин комментариев facebook.com/Ukrzaliznytsia
Напомним, что по решению Словакии с 07:00 пятницы, 13 марта, продажа билетов на поезда была приостановлена.
С восьми утра 13 марта Словакия ограничила пропуск на свою территорию. В таможне отметили, что украинские пункты пропуска на границе со Словакией работают в штатном режиме.
Ранее мы писали о том, что на границе со Словенией застряли украинцы, которые направлялись из Италии в Украину - это два больших автобуса, в котором находится 180 пассажиров.