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Украинцы застряли на границе со Словенией: пассажирам ничего не объясняют

STYLERЖизнь    13.03.2020 - 12:10
Украинцы застряли на границе со Словенией: пассажирам ничего не объясняют
Украинцы застряли в Словении из-за коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Два больших автобуса с украинцами застряли на границе Словении и Италии

Украинцы, которые направлялись из Италии в Украину, застряли на границе со Словенией. Пассажиры сообщили, что перевозчики не дают никаких объяснений, консульства двух стран пока не могут им ничем помочь, а из Украины пока нет никакой реакции.

Известно, что на границе со Словенией застряло два больших автобуса, в котором находится 180 пассажиров. Все они едут из Италии и на границе не исключают, что автобусы могут отправить обратно в зону карантина.

Как сообщили пассажиры, они уже несколько часов находятся на границе без информации о том, что происходит и как будет дальше решаться их судьба. Они жалуются, что на границе нет нормальных маркетов, и купить можно только сладости, воду и сигареты.

Отмечается, что Словения закрыла границу с Италией еще два дня назад из-за пандемии коронавируса. На данный момент неизвестно, почему перевозчики поехали именно через эти КПВВ. В стране на данный момент зарегистрировано уже 34 случая коронавируса, а в Италии число инфицированных достигло более 12 тысяч человек. Ранее решение о закрытие границ с Италией приняла Австрия.

Автобусы с украинцами застряли на границе со Словенией

Как сообщают пассажиры, они стоят на границе уже 8 часов и на данный момент нет решения о том, что с ними будет дальше.

Напомним, мы писали о том, что в Украине госпитализировали студента, который 5 марта вернулся из турне по Европе. В списке стран, которые он посетил, есть страны со вспышкой коронавируса.

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