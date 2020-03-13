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Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда в Словакию

Новости » Общество     13.03.2020 - 13:13
Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда в Словакию
Иллюстративное фото (Виталий Носач / РБК-Украина)

Приостановлена продажа на четыре поезда из Украины

В связи с объявлением чрезвычайного положения в Словакии было приостановлено продажу билетов на все поезда из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, были приостановлены продажи билетов на четыре поезда из Украины в Словакию, а также на один беспересадочный вагон:

  • № 960/961 Кошице - Мукачево;
  • № 962/963 Кошице - Мукачево;
  • № 8860/8863 Чиерна над Тисой - Чоп;
  • № 8862/8861 Кошице - Чоп.
  • беспересадочный вагон Укрзализныци № 26/382 Киев - Кошице.

"Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах "Укрзализныци" согласно действующим нормативно-правовыми актами и правилами", - сообщили в УЗ.

При этом в "Укрзализныце" уточнили, что другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения курсируют по графику. Также всем пассажирам при пересечении границы с Украиной проводится температурный скрининг.

Напомним, в связи с распространением коронавируса в Словакии объявили чрезвычайное положение с 12 марта. С 13 марта Словакия ограничила пропуск на свою территорию. В частности, въезд разрешен лишь гражданам Словакии и лицам, имеющим вид на жительство в этой стране. Также приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

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