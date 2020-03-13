Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда в Словакию

Приостановлена продажа на четыре поезда из Украины
В связи с объявлением чрезвычайного положения в Словакии было приостановлено продажу билетов на все поезда из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
В частности, были приостановлены продажи билетов на четыре поезда из Украины в Словакию, а также на один беспересадочный вагон:
"Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах "Укрзализныци" согласно действующим нормативно-правовыми актами и правилами", - сообщили в УЗ.
При этом в "Укрзализныце" уточнили, что другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения курсируют по графику. Также всем пассажирам при пересечении границы с Украиной проводится температурный скрининг.
Напомним, в связи с распространением коронавируса в Словакии объявили чрезвычайное положение с 12 марта. С 13 марта Словакия ограничила пропуск на свою территорию. В частности, въезд разрешен лишь гражданам Словакии и лицам, имеющим вид на жительство в этой стране. Также приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение.