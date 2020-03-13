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Словакия ограничила пропуск на свою территорию

Новости » Общество     13.03.2020 - 09:36
Словакия ограничила пропуск на свою территорию
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Отменены все пассажирские поезда

Словакия с 13 марта ограничила пропуск на свою территорию из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Новой таможни в Twitter.

Как отметили в таможне, ограничения начали действовать с 8 утра. Въезд разрешен лишь гражданам Словакии и лицам, имеющим вид на жительство в этой стране. Также приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

"С сегодняшнего дня, 13 марта, с 8:00 утра Словакия ограничила пропуск на свою территорию. Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы на постоянное или временное проживание на территории Словацкой Республики", - сообщили в таможне.

Также таможенники отметили, что украинские пункты пропуска на границе со Словакией работают в штатном режиме.

Словакия ограничила пропуск на свою территорию

Напомним, в связи с распространением коронавируса в Словакии объявили чрезвычайное положение с 12 марта. В связи с положением, правительство и государственные органы могут формировать поставки медицинских товаров конкретных компаний.

Также РБК-Украина писало, что чрезвычайные положения в связи с коронавирусом ввели Эстония, Чехия, Латвия и Венгрия.

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