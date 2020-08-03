Укрзализныця приостановила продажу билетов: какие поезда будут недоступны

В Укрзализныце рассказали, как будут компенсировать средства за купленные билеты
Укрзализныця закрыла продажу билетов на популярные поезда, которые проезжают через Луцк и Тернополь. Это связано с тем, что два региона оказались в "красной" зоне по распространению коронавируса. По новым правилам адаптивного карантина, которые начали действовать с 1 августа в Украине, в "красных" зонах будет временно запрещена работа общественного транспорта.
Поезда, которые будут курсировать через населенные пункты в "красной" зоне, не будут останавливаться и осуществлять посадку и высадку пассажиров. Детали рассказали на официальном сайте железной дороги.
"Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку до Луцка и Тернополя и в обратном направлении, предложена компенсация полной стоимости билетов. Укрзализныця просит с пониманием отнестись к ситуации и не препятствовать работе железнодорожной отрасли", - сказано в сообщении ведомства.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что пассажиры потребовали остановить поезд в Тернополе, несмотря на карантин.
А также рассказывали о том, что в Луцке отказались вводить жесткий карантин.