Укрзалізниця призупинила продаж квитків: які потяги будуть недоступні

Укрзалізниця закрила продаж квитків на найпопулярніші потяги, які проїжджають через Луцьк і Тернопіль. Це пов'язано з тим, що два регіони опинилися в "червоній" зоні поширення коронавірусу. За новими правилами адаптивного карантину, які почали діяти з 1 серпня в Україні, у "червоних" зонах буде тимчасово заборонена робота громадського транспорту.

Потяги, які курсуватимуть через населені пункти в "червоній" зоні, не будуть зупинятися і здійснювати посадку і висадку пасажирів. Деталі розповіли на офіційному сайті залізниці.

Обмеження будуть діяти для поїздів:

№41 / 42 Дніпро-Трускавець

№98 / 97 Ковель-Київ

№88 / 87 Ковель-Новоолексіївка

№12 / 11 Одеса-Львів

№81 / 82 Київ-Ужгород

№49 / 50 Київ-Трускавець

№136 / 135 Чернівці-Одеса

№108 / 107 Одеса-Ужгород

№110 / 109 Львів-Херсон

№86 / 85 Львів-Новоолексіївка

№715 / 716 Київ-Львів

"Пасажирам зазначених поїздів, які планували поїздку до Луцька і Тернополя й у зворотному напрямку, запропонована компенсація повної вартості квитків. Укрзалізниця просить з розумінням поставитися до ситуації та не перешкоджати роботі залізничної галузі", - сказано в повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що пасажири вимагали зупинити потяг у Тернополі, попри карантин.

А також розповідали про те, що у Луцьку відмовилися вводити жорсткий карантин.