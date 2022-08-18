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В поездах Укрзализныци запускают приятный бесплатный бонус к путешествиям: о чем речь

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Четверг 18 августа 2022 21:28
В поездах Укрзализныци запускают приятный бесплатный бонус к путешествиям: о чем речь Фото: Укрзализныця рассказала о новшествах для пассажиров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В поездах Укрзализныци пассажиры теперь во время поездки могут скоротать время в путешествии за партией в шахматы и не только. Настольные игры сейчас появятся на длинных маршрутах, а позже дополнительная опция от железнодорожников распространится и на остальные.

Об этом 18 августа рассказали в пресс-службе УЗ.

"Запускаем игротеку Укрзализныци и возвращаем шахматы на борт поездов!" - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что такое новшество остается актуальным, так как настольные игры "помогают снять стресс, развивают логическое и стратегическое мышление, а еще - это приятный бесплатный бонус к путешествию на поезде!"

В поездах Укрзализныци запускают приятный бесплатный бонус к путешествиям: о чем речь

В поездах можно будет бесплатно взять шахматы для игры (фото: t.me/UkrzalInfo)

В каких рейсах будет игротека

В УЗ для "пилотного" запуска сейчас выбрали 100 вагонов на длинных маршрутах в Вену, Будапешт, Варшаву, Хелм, Перемышль.

Эти вагоны экипировали шахматами, шашками, нардами, а также эксклюзивной настольной игрой "Железная дорога".

В поездах Укрзализныци запускают приятный бесплатный бонус к путешествиям: о чем речь

Укрзализныця запускает игротеку в некоторых поездах (фото: t.me/UkrzalInfo)

Доступны ли другие игры в поездах?

В Укрзализныци рассказали, что в ближайшее время бесплатные игры будут еще больше расширяться.

А если пассажиры предпочитают иные настолки, то дополнительные игры при желании можно будет приобрести у проводника.

В поездах Укрзализныци запускают приятный бесплатный бонус к путешествиям: о чем речьВ поездах Укрзализныци запускают приятный бесплатный бонус к путешествиям: о чем речь

Пассажиры во время путешествия в поезде могут бесплатно взять настольные игры (фото: t.me/UkrzalInfo)

Ранее сообщалось, что в поездах Укрзализныци внедряют новый сервис, и начали продавать мороженое.

А также мы писали о том, что УЗ запустила свое мобильное приложение, которое позволит купить билеты по максимально выгодным ценам.

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Укрзализныця поезд пассажир
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