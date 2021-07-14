Укрзализныця построила путь в Чернобыльскую зону отчуждения и готовится запустить поезд

Укрзализныця реконструировала пути между станциями Вильча - Янов, которые соединяют Чернобыльскую зону отчуждения с основной железнодорожной сетью. По словам и.о. председателя правления УЗ Ивана Юрика, в настоящее время готовится запуск первого тестового поезда.
Об этом 14 июля передали в пресс-службе Укрзализныци.
Отмечается, что проект позволяет Энергоатому осуществлять транспортировку отработанного ядерного топлива в централизованное хранилище.
"Уже в ближайшее время туда будут доставлять отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской, - что будет сохраняться там в течение следующих ста лет", - пояснили в УЗ.
Все работы были проведены всего за один месяц.
В ходе реконструкции участка заменили железнодорожное полотно в соответствии с проектом и реконструировали пути в объеме 24,56 км, средним ремонтом было обновлено 4,3 км.
В компании пообещали обнародовать детальную информацию о реконструированном участке на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что 26 апреля в Чернобыле ввели в эксплуатацию новое хранилище отработанного ядерного топлива.
Напомним, в июле 2019 года на промышленной площадке Чернобыльской АЭС начал работу завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Тогда за первую неделю эксплуатации завода по переработке жидких радиоактивных отходов, было успешно переработано 2755 кг отходов.