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В Чернобыле ввели в эксплуатацию новое хранилище отработанного ядерного топлива

Новина українською → Чернобыль, Понедельник 26 апреля 2021 13:53
В Чернобыле ввели в эксплуатацию новое хранилище отработанного ядерного топлива Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель украинской власти - трансформировать территорию отчуждения на территорию возрождения. Сегодня введено в эксплуатацию новое хранилище отработанного ядерного топлива.

Об этом Зеленский заявил на брифинге.

Также он назвал задачей украинской власти сделать все ради неповторения подобных катастроф.

"Украина не одна, у нее есть широкая поддержка партнеров. Сегодня введено в эксплуатацию новое хранилище. Очень важно, что сегодня будет получена лицензия на содержание нового хранилища, срок эксплуатации до 100 лет", - сообщил он.

Предприятию "Чернобыльская АЭС" вручают лицензию о Хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2).

Напомним, Государственный архив Службы безопасности Украины опубликовал секретные документы КГБ по катастрофе на Чернобыльской АЭС.

Отметим, в Украине появился регламент йодной профилактики в случае радиационной аварии.

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