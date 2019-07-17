На ЧАЭС начал работу завод по переработке радиоактивных отходов

Иллюстративне фото (РБК-Украина)

За первую неделю переработали почти 3000 кг радиоактивных отходов

На промышленной площадке Чернобыльской АЭС начал работу завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения.

Сообщается, что за первую неделю эксплуатации завода по переработке жидких радиоактивных отходов было успешно переработано 2755 кг РАО.

Как отмечают специалисты, после нескольких процессов жидкие отходы превращаются в твердые радиоактивные отходы. Они являются более безопасной формой для хранения. Все переработанные отходы в твердом состоянии хранятся на промплощадке ЧАЭС.

После всех соответствующих мероприятий, упаковки с переработанными отходами перед захоронением будут помещены в специальное оборудование для твердых радиоактивных отходов.

Напомним, 10 июля, Европейский союз официально передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг, построенный на месте четвертого энергоблока. Теперь Украина отвечает за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, что был построен сразу после аварии.

Кроме того, в Чернобыльской зоне отчуждения обнуражили чрезвычайно радиоактивную клешню крана, которую ликвидаторы последствий катастрофы использовали при работе.