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Укрзалізниця побудувала колію в Чорнобильську зону відчуження і готується запустити потяг

Автор: Володимир Костирін

Укрзалізниця реконструювала колії між станціями Вільча - Янів, які з'єднують Чорнобильську зону відчуження з основною залізничною мережею. За словами в.о. голови правління УЗ Івана Юрика, наразі готується запуск першого тестового поїзда.

Про це 14 липня передали в прес-службі Укрзалізниці.

Зазначається, що проект дозволяє Енергоатому здійснювати транспортування відпрацьованого ядерного палива в централізоване сховище.

"Вже найближчим часом туди доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької та Південно-Української, - що зберігатиметься там упродовж наступних ста років", - пояснили в УЗ.

Всі роботи були проведені всього за один місяць.

У ході реконструкції ділянки замінили залізничне полотно відповідно до проекту та реконструювали колії в обсязі 24,56 км, середнім ремонтом було оновлено 4,3 км.

У компанії пообіцяли оприлюднити детальну інформацію про реконструйовану ділянку наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що 26 квітня в Чорнобилі ввели в експлуатацію нове сховище відпрацьованого ядерного палива.

Нагадаємо, в липні 2019 року на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС розпочав роботу завод з переробки рідких радіоактивних відходів. Тоді за перший тиждень експлуатації заводу з перероблювання рідких радіоактивних відходів, було успішно перероблено 2755 кг відходів.

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