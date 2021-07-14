Укрзалізниця побудувала колію в Чорнобильську зону відчуження і готується запустити потяг

Зазначається, що проект дозволяє Енергоатому здійснювати транспортування відпрацьованого ядерного палива в централізоване сховище.

"Вже найближчим часом туди доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької та Південно-Української, - що зберігатиметься там упродовж наступних ста років", - пояснили в УЗ.

Всі роботи були проведені всього за один місяць.

У ході реконструкції ділянки замінили залізничне полотно відповідно до проекту та реконструювали колії в обсязі 24,56 км, середнім ремонтом було оновлено 4,3 км.

У компанії пообіцяли оприлюднити детальну інформацію про реконструйовану ділянку наступного тижня.