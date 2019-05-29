Укрзализныця попала в скандал из-за тендеров: подробности

Укрзализныця попала в скандал из-за ремонта систем кондиционирования воздуха в вагонах. Так, журналисты выяснили, что железнодорожники заказали ремонт старых кондиционеров в вагонах дороже покупки новых. Об этом пишет "Залізниця без корупції".

Филиал "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" по результатам тендеров планирует заключить соглашения с ООО "Эко Тех Сервис" по ремонту систем кондиционирования воздуха пассажирских вагонов на общую сумму 3,60 млн грн.

Всего планируется отремонтировать 47 компрессоров серии 1П20 и 5М, которые входят в систему кондиционирования пассажирских вагонов. Работы должны быть выполнены в депо Мариуполя, Львова и Ужгорода.

Стоимость ремонта одного компрессора типа 1П20 обойдется УЗ в 78,2 тыс грн. с НДС, тогда как новый компрессор 1П20 стоит в розницу от 12 тыс грн. до 30 тыс грн.

Фото: zbk.org.ua

Было проведено два тендера и победителем обоих стала "Эко Тех Сервис" с самым низким предложением. Эта фирма была создана менее 5 месяцев назад - 29 декабря 2018 года.

Директором ООО "Эко Тех Сервис" с 25 марта этого года был назначен Константин Кравцов, который зарегистрирован в г. Луганск. Он соучредитель фирмы вместе с киевлянином Виталием Волкодавом.

Константин Кравцов также указан директором компаний ООО "Восток-Инвест", ООО "Восток-Инвест Плюс", ООО "Донремдизель". Первые две фирмы имеют многомиллионные контракты с Укрзализныцей.

ООО "Эко Тех Сервис" зарегистрировано в жилой шестнадцатиэтажке в Киеве по улице Княжий Затон №2/30. Так как в адресе регистрации не указан номер квартиры или помещения, то найти фирму будет очень трудно.

Скрин: zbk.org.ua

По этому же адресу зарегистрированы еще 455 компаний.

Как отмечается в материале, заказчик требовал от участника предоставить справки о персонале и квалифицированных работников, которые будут выполнять работы или наличие технической базы, поэтому не известно, имеет ли эта фирма собственный штат или производство.

В тендерной документации ООО "Эко Тех Сервис" указало, что уже якобы имеет опыт выполнения аналогичных услуг по ремонту систем кондиционирования пассажирских вагонов для казахской "КЗ-ЖОЛМАШ". Сумма сделки - чуть меньше 10 тысяч долларов.

Конкурентом ООО "Эко Тех Сервис" было ООО "НТП "Трансинвест", которое играет ключевую роль в поставке на "УЗ" российских запчастей по завышенной цене.

По информации "Наші гроші", третьим участником обоих тендеров было ООО "Производственное предприятие "Компрессор" общество с ограниченной ответственностью" Юрия Малахова из Мелитополя Запорожской области. Фирма подала предложения на уровне ожидаемой цены железнодорожников. В ходе торгов ни одно предприятие не сделало шаг на понижение.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Укразализныця угодила в скандал из-за состояния пригородных электричек.

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