Укрзализныця разъяснила правила перевозки собак в поездах

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Разрешается перевозить маленьких собак в специальной сумке, а больших собак в отдельном купе

"Укрзализныця" рвзъяснила правила перевозки домашних животных, в частности собак, в поездах компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ в Twitter.

В частности, как указано в соответствующей инфографике, подготовленной для информирования пассажиров, для собак малых пород хозяевам необходимо приобрести сумку или другую емкость с водонепроницаемым или абсорбирующим дном. Также перед запланированной поездкой нужно оформить ветеринарный документ и квитанцию багажа.

Для собак крупных пород (45 см в холке) нужно придбатинамордник и поводок. А во время поездки небольших животных нужно держать в местах ручной клади. Крупных собак перевозят в отдельном купе, не более двух животных. При этом владелец животного обязан выкупить все свободные места в купе.

Также животных можно перевозить в вагонах СВ при условии выкупа всех незанятых мест.

В региональных поездах крупных собак позволяют перевозить только в крайних тамбурах первого и последнего вагона. Хозяин животного при этом должен находиться рядом.

Не платить за перевозку животного можно, если это собака-поводырь. Хозяин в этом случае должен предъявить соответствующий документ, а его собака должна находиться на коротком поводке.

Напомним, "Укрзалізниця" на лето продлила маршрут некоторых поездов в курортные города.