ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Укрзализныця разъяснила правила перевозки собак в поездах

Новости » Общество    21.05.2019 - 22:30
Укрзализныця разъяснила правила перевозки собак в поездах
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Разрешается перевозить маленьких собак в специальной сумке, а больших собак в отдельном купе

"Укрзализныця" рвзъяснила правила перевозки домашних животных, в частности собак, в поездах компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ в Twitter.

В частности, как указано в соответствующей инфографике, подготовленной для информирования пассажиров, для собак малых пород хозяевам необходимо приобрести сумку или другую емкость с водонепроницаемым или абсорбирующим дном. Также перед запланированной поездкой нужно оформить ветеринарный документ и квитанцию багажа.

Для собак крупных пород (45 см в холке) нужно придбатинамордник и поводок. А во время поездки небольших животных нужно держать в местах ручной клади. Крупных собак перевозят в отдельном купе, не более двух животных. При этом владелец животного обязан выкупить все свободные места в купе.

Также животных можно перевозить в вагонах СВ при условии выкупа всех незанятых мест.

В региональных поездах крупных собак позволяют перевозить только в крайних тамбурах первого и последнего вагона. Хозяин животного при этом должен находиться рядом.

Не платить за перевозку животного можно, если это собака-поводырь. Хозяин в этом случае должен предъявить соответствующий документ, а его собака должна находиться на коротком поводке.

Укрзализныця разъяснила правила перевозки собак в поездах

Напомним, "Укрзалізниця" на лето продлила маршрут некоторых поездов в курортные города.

УЗ начала продажу билетов на лето в южном направлении УЗ приостанавливает ж/д сообщение с Кропивницким
Новости Украины Укрзализныця
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь