Укрзалізниця вскочила у скандал через тендери: подробиці

Укрзалізниця вскочила у скандал через ремонт систем кондиціонування повітря у вагонах. Так, журналісти з'ясували, що залізничники замовили ремонт старих кондиціонерів у вагонах дорожче за купівлю нових. Про це пише "Залізниця без корупції".

Філія "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" за результатами тендерів планує укласти угоди з ТОВ "Еко Тех Сервіс" щодо ремонту систем кондиціонування повітря пасажирських вагонів на загальну суму 3,60 млн грн.

Всього планується відремонтувати 47 компресорів серії 1П20 і 5М, які входять у систему кондиціонування пасажирських вагонів. Роботи повинні бути виконані в депо Маріуполя, Львова та Ужгорода.

Вартість ремонту одного компресора типу 1П20 обійдеться УЗ у 78,2 тис грн. з ПДВ, тоді як новий компресор 1П20 коштує у роздріб від 12 тис грн. до 30 тис грн.

Фото: zbk.org.ua

Було проведено два тендери і переможцем обох стала "Еко Тих Сервіс" з найнижчим пропозицією. Ця фірма була створена менше 5 місяців тому - 29 грудня 2018 року.

Директором ТОВ "Еко Тех Сервіс" з 25 березня цього року був призначений Костянтин Кравцов, який зареєстрований у м. Луганськ. Він є співзасновником фірми разом із киянином Віталієм Вовкодавом.

Костянтина Кравцова також вказано директором компаній ТОВ "Восток-Інвест", ТОВ "Восток-Інвест Плюс", ТОВ "Донремдизель". Перші дві фірми мають багатомільйонні контракти з Укрзалізницею.

ТОВ "Еко Тех Сервіс" зареєстрована в житловий шістнадцятиповерхівці в Києві за вул. Княжий Затон №2/30. В адресі реєстрації не зазначено номер квартири або приміщення, тож знайти фірму буде дуже важко.

Скрін: zbk.org.ua

За цією ж адресою зареєстровано ще 455 компаній.

Як зазначається в матеріалі, замовник вимагав від учасника надати довідки про персонал і кваліфікованих працівників, які виконуватимуть роботи або наявність технічної бази, тому не відомо, чи ця фірма має власний штат або виробництво.

У тендерній документації ТОВ "Еко Тех Сервіс" вказало, що вже нібито має досвід виконання аналогічних послуг з ремонту систем кондиціювання пасажирських вагонів для казахської "КЗ-ЖОЛМАШ". Сума угоди - трохи менше 10 тисяч доларів.

Конкурентом ТОВ "Еко Тех Сервіс" було ТОВ "НТП "Трансінвест", що відіграє ключову роль у постачанні на "УЗ" російських запчастин за завищеною ціною.

За інформацією "Наші гроші", третім учасником обох тендерів було ТОВ "Виробниче підприємство "Компресор" товариство з обмеженою відповідальністю" Юрія Малахова з Мелітополя Запорізької області. Фірма подала пропозиції на рівні очікуваної ціни залізничників. У ході торгів жодне підприємство не зробило крок на зниження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Укразалізниця потрапила в скандал через стан приміських електричок.

А також розповідали про те, що Укрзалізниця роз'яснила правила перевезення собак у потягах.