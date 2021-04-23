Укрзализныця показала датчанину, который мыл окно поезда, как чистят вагоны (фото)

Укрзализныця отреагировала на резонансную историю, когда гражданин Дании Йоханнес Вамберг Андерсен шваброй помыл окно поезда "Киев – Измаил" , и пригласила иностранца в столичное депо, чтобы на его глазах провести чистку вагона.

Об этом Андерсен рассказал в своем Facebook .

Также он отметил, что в УЗ ему пообещали улучшить комфорт в поездах в целом.

Подобная реакция Укрзализныци последовала после "вирусного" фото в сетях около двух недель назад, как пассажир поезда самостоятельно отмывает окно вагона. Снимок быстро разошелся в украинском сегменте интернета, и некоторые интерпретировали ситуацию, якобы пассажиров заставляют отмывать вагоны. Впрочем, на самом деле Андерсен просто хотел показать своим детям красоту украинской природы, но из-за грязи на окнах в купе не было ничего видно.

Теперь иностранец рассказал, что на днях побывал в железнодорожном депо Киева, куда его пригласила администрация Укрзализныци.

"Команда из четырех уборщиков мыла железнодорожный вагон специальными швабрами. Мне пообещали, что Укрзализныця улучшит комфорт в целом, а не только вымоет окна", - написал Андерсен из Копенгагена.

Работники Укрзализныци помыли на глазах у датчанина вагоны в киевском депо (фото: Александр Перцовский / facebook.com/johannes.w.andersen)

Также датчанин добавил, что предоставил руководству УЗ несколько собственных идей и рекомендаций по поводу улучшения железнодорожных перевозок в Украине.

"Я хотел бы продолжить диалог с УЗ, но все еще жду ответов на свои вопросы", - говорится в публикации.

Датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен шваброй отмыл окна вагона поезда "Киев - Измаил", и стал звездой сети (фото: facebook.com/ol.vasilyev)