Укрзализныця подготовила приятный сюрприз пассажирам: все детали

Укрзализныця планирует обновить систему продажи билетов на поезда. Суть заключается в том, что чем раньше будут покупаться билеты, тем дешевле они будут обходиться украинцам. Об этом рассказал член правления Укрзализныци Марчин Целеевский в интервью изданию Цензор.НЕТ.

Таким образом, продажа билетов на поезда будет осуществляться подобно тому, как продаются билеты на самолет. Заблаговременная продажа будет с наименьшей ценой, а ближе к дате поездки будет повышаться стоимость билетов.

По мнению Целеевского, изменение в подходе продаж билетов будет учитывать потребности большого количества людей. Он также отметил, что компания в данный момент занимается исследованием этого новшества.

Напомним, что Укрзализныця запустила новые поезда в популярных направлениях. Новые поезда будут курсировать по таким направлениям, как Львов - Днепр, Полтава - Ворохта, Львов - Ужгород, Кошице - Мукачево, Днепр - Одесса, Киев - Винница.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця влипла в новый скандал из-за обслуживания в поезде "Интерсити+". По словам пассажира, wi-fi в поезде не работает даже в первом классе, а реклама обвешена по всему составу. Кроме того, он заметил и ряд других проблем, из-за которых стоимость поездки кажется неоправданно дорогой.