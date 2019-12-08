Укрзализныця порадовала украинцев долгожданным решением

Укрзализныця пустила 8 новых поездов (фото: РБК-Украина)

Укрзализныця запустила новые поезда в популярных направлениях

Укрзализныця пустила восемь новых поездов в популярных направлениях. С сегодняшнего дня, 8 декабря, действует обновленный график поездов на 2019-2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Новые поезда будут курсировать по следующим направлениям: № 192/291 Львов - Днепр, № 203/204 Львов - Днепр, № 179/180 Львов - Днепр, № 129/130 Полтава - Ворохта, № 201/202 Львов - Ужгород, № 960/961, 962/963 Кошице - Мукачево, № 241/242 Днепр - Одесса, № 233/234 Киев - Винница.

Кроме того, некоторые поезда изменили маршруты своего направления. Поезд № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка будет ездить через Гребенку - Полтаву-Южную - Красноград - Лозовую вместо Гребенки - Полтавы-Киевской - Харькова - Букина. Это позволит доехать до конечной станции в обоих направлениях на два часа быстрее.

Кроме того, изменился маршрут у поезда № 357/358 Киев - Рахов, № 161/162 Николаев - Киев и № 67/68 Киев - Варшава.

Напомним, что Укрзализныця уже назначила 19 дополнительных поездов в популярных направлениях на зимние праздники. Также на праздничные даты продлены маршруты семи поездов.